巴西总统罗塞夫将首赴达沃斯 亲自为巴西招商引资

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Anthony Boadle

路透巴西利亚1月20日 - 巴西总统罗塞夫本周将出席达沃斯世界经济论坛年会，届时她将游说所有到场商界精英，令他们信服虽然巴西经济在过去三年表现平庸，但仍是极佳的投资地。

罗塞夫将首次借达沃斯论坛联络各路精英，并让他们确信她对企业的友好态度，而她并未挥霍财政收入。

罗塞夫素以压榨企业利润和损害股票价格的铁腕政策闻名，本次的友好举动与其以往的形象想成鲜明对照。消除外界对巴西前景的疑虑是罗塞夫寻求再次参加总统竞选的一个关键任务。

繁荣一时的巴西经济2012年仅增长1%，去年资金外流达到了2002年以来的高点。公共开支逐年上升、经济增长疲弱以及旨在刺激工业的税收优惠导致税收降低，这些都加大了巴西今年信用评级下调的风险。

巴西前总统卢拉（Luiz Inacio Lula da Silva）主政时期巴西曾是华尔街的香饽饽，而卢拉本人也是世界经济论坛年会的常客。

商业领袖们指责罗塞夫政府对经济过度干预，致使投资者对巴西的投资兴趣冷却。为实现节支目标而实施的部分“创意性”财政措施损害了罗塞夫经济团队的声誉，但罗塞夫却拒绝更换财长曼特加(Guido Mantega)。

曼特加在财务专家中间的糟糕信誉度意味着罗塞夫本人不得不担负起重任，令投资者信服巴西政府将坚守财政秩序、控制通胀。曼特加计划与罗塞夫一起前往达沃斯。

总统助手称罗塞夫决定亲自出席达沃斯世界经济论坛年会，以便向投资者展示巴西吸引投资的热情，还有巴西政府在公路、铁路、机场建设及其它急需的基础建设领域所做出的让步。（完）