卡梅伦称有信心让英国留在欧盟内

(本文由路透中文网编译提供)

路透瑞士达沃斯1月24日 - 英国首相卡梅伦周五表示，他有信心就英国与欧盟关系重新谈判，使英国留在欧盟内。

卡梅伦在达沃斯世界经济论坛年会表示，改善欧元区职能运行的必要改变意味着欧盟需要改变现状。

这给了英国调整与欧盟关系的机会。

卡梅伦对与会代表称：“我有信心，我们将有一次成功的重新谈判以及一场成功的公投。”卡梅伦指的是，如果他所属的保守党明年大选获胜，在英国就是否退出欧盟进行全民公投之前重新调整英国与欧盟关系的计划。

“我认为，英国留在一个改革后的欧盟是可行、有益的。”

卡梅伦正面临反欧盟的英国独立党(UKIP)以及其所属保守党内部某些议员的压力。今年5月即将举行欧洲议会选举，明年还将举行英国大选。

他还需要考虑民意。近期的民调显示，如果有机会，微弱多数的英国人同意离开欧盟，因为他们已经受够了在欧盟日常事务中承担过多职责的现状。

但有一些大型企业表达了对离开欧盟后前景的担忧，称这可能降低英国的商业吸引力，而欧盟官员称，英国在世界的影响力也会打折。（完）