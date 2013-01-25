卡梅伦：集权式政治联盟？ 英国没兴趣

路透1月24日 - 英国首相卡梅伦周四对欧洲领导人表示，任何强迫各国加入更深层次政治联盟的企图都是错误的，英国不愿成为其中一份子。

卡梅伦在瑞士达沃斯世界经济论坛作出上述表态。此前一天， 他向英国民众承诺称，如果他领导的保守党能在2015年选举中胜出，将在2017年底前举行全民公投，决定英国是否要留在欧盟。

这是卡梅伦对于欧盟未来方向最激进的表态之一，但他同时也试图安抚欧盟国家和投资者，表示英国并非要背弃欧盟。

卡梅伦在演讲中称：“欧洲各国拥有各自的历史、传统和体制，希望拥有自己的主权，能够作出自己的选择，若试图强迫各国加入一个集权式的政治联盟，对欧洲而言将是个巨大错误，英国不会加入。”

卡梅伦称，从英国和欧盟其他26个成员国的利益出发，英国希望欧盟从内部进行改革。他还补充道，欧盟需要重新定位。

他指出，英国在所有欧洲需要作为的问题上都发挥重要作用，譬如提高竞争力、打击恐怖主义以及对抗气候变化等。

他说：“这是我们需要采取的政治行动。但集权式的政治联盟？我没兴趣，英国没兴趣。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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