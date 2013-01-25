卡梅伦：集权式政治联盟？ 英国没兴趣

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透1月24日 - 英国首相卡梅伦周四对欧洲领导人表示，任何强迫各国加入更深层次政治联盟的企图都是错误的，英国不愿成为其中一份子。
卡梅伦在瑞士达沃斯世界经济论坛作出上述表态。此前一天， 他向英国民众承诺称，如果他领导的保守党能在2015年选举中胜出，将在2017年底前举行全民公投，决定英国是否要留在欧盟。
这是卡梅伦对于欧盟未来方向最激进的表态之一，但他同时也试图安抚欧盟国家和投资者，表示英国并非要背弃欧盟。
卡梅伦在演讲中称：“欧洲各国拥有各自的历史、传统和体制，希望拥有自己的主权，能够作出自己的选择，若试图强迫各国加入一个集权式的政治联盟，对欧洲而言将是个巨大错误，英国不会加入。”
卡梅伦称，从英国和欧盟其他26个成员国的利益出发，英国希望欧盟从内部进行改革。他还补充道，欧盟需要重新定位。
他指出，英国在所有欧洲需要作为的问题上都发挥重要作用，譬如提高竞争力、打击恐怖主义以及对抗气候变化等。
他说：“这是我们需要采取的政治行动。但集权式的政治联盟？我没兴趣，英国没兴趣。”（完）
编译：靳怡雯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进