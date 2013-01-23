全球企业执行长对短期前景信心下滑--调查

路透达沃斯1月22日(记者 Ben Hirschler) - 调查显示，相比一年前，全球企业执行长更加不看好公司短期成长前景。这与当前股市上涨形成了反差。

企业领导人和政策制定者聚首达沃斯，会议气氛谨慎有余。当前，欧洲多数国家经济衰退，中国和印度成长放缓，被寄予厚望的美国经济复苏也尚待进一步观察。

普华永道(Price Waterhouse Coopers)对1,330名执行长进行的年度调查发现，仅有36%受访者对其企业在未来12个月中的营收增长前景“非常有信心”，低于一年前40%的比例。这也是这一调查结果连续第二年下滑。

根据周二发布的这份报告，拉美是唯一逆全球潮流而上的地区。包括1,600名企业执行长在内的2,500名代表汇聚瑞士达沃斯，参加世界经济论坛。

毫无悬念，欧洲企业执行长最悲观，仅有22%的受访者对企业成长报有极大的信心，低于去年27%的比例。北美企业执行长的相应比例也从去年的42%跌落至33%，而亚洲则从42%下降至36%。

即便是非洲的企业领导人，其信心相比一年前也低落了很多。非洲目前被普遍视为下一个高成长地区。

普华永道国际全球主席戴瑞礼(Dennis Nally)表示：“执行长们认为全球经济复苏迟缓，这显然影响到他们如何看待自己公司的前景。”

“在形势更为明朗前，他们谨慎经营企业，没有真正准备做任何重大投资或增加招聘。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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