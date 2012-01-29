达沃斯论坛：中国，让人欢喜让人忧

1月26日在达沃斯世界经济论坛拍到的图片。 REUTERS/Christian Hartmann

路透达沃斯1月26日（记者 Tomasz Janowski）---三年前，全球爆发次贷危机时，中国及其大规模经济刺激政策被视为“救世主”。

转眼进入2012年，商业和经济精英汇聚达沃斯，更冷静看待中国崛起，认为中国充满希望和机遇，但也可能在中国意外遭遇不快。

中国经济今年料将持续增长，增幅仍可让多数国家羡慕，但中国经济可能无法“软着陆”，与欧元区危机加深和美国经济复苏疲弱一样，成为达沃斯论坛热议的风险。

美国环球通视有限公司（IHS Global Insight）首席分析师贝拉维什（Nariman Behravesh）谈及达沃斯论坛上对中国的普遍看法时称：“中国让人欢喜让人忧。人们主要担心两点，一是中国经济仍过度依赖出口，这让其易受冲击。”

“二是中国楼市现状。这个问题很微妙，因为几乎没有国家在挤掉泡沫的同时，不给其它经济领域带来伤害。”

多数经济学家预计，今年中国经济增幅是8%或者更高，较之去年的9.2%有所放缓，但符合中国引导经济增长以出口主导向可持续发展转型的目标。

中国拥有全球最大外汇储备，财政收入持续高速增长，信贷宽松存有空间，因此应对欧洲或衰退及市场低谷时，具有得天独厚的条件。

但中国出席本次达沃斯论坛的阵容相对低调，主要因为适逢中国春节假期，也可能预示着中国将重点关注国内问题。

**让人欢喜让人忧**

中国龙年面临的挑战将十分艰巨。

例如，即使中国政策从收紧转向促增长，仍可能低估了楼市引擎放缓的影响，以及欧洲深陷债务危机对进口需求的冲击。

中国面临的另一隐忧是，楼市繁荣及大规模修建基础设施建设时，地方政府积累的负债。

中欧国际工商学院教务长奎尔奇（John Quelch）表示：“这是一个‘未知的不确定因素’。每个人都知道它的存在，但没人知道具体的威胁是什麽。”

债务风险意味着，中国不太可能再次出台4万亿元规模的刺激方案。

分析人士也指出，由於中国存在规模料为1.6万亿美元的“影子银行”，有关部门难以有效影响经济活动，挤掉非监管借贷形成的资产泡沫。

另外，由於经济增长放缓，许多经济学家称，中国经济增幅必须保证8%，才能让城市有能力接纳数百万计的农民工，并维护社会稳定。

波士顿咨询（BCG）首席执行官博克纳（Hans Paul Buerkner）对此进行了总结。他在谈及在中国、印度等亚洲的首要风险时称：“西方企业面临在这些地区的最大风险是不敢参与，对阻碍担忧过多。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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