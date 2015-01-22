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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 22日 星期四 15:58 BJT

李克强称中国经济2015年仍面临下行压力 但不会硬着陆

中国国务院总理李克强在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会上称，中国经济受到楼市放缓、投资减弱和制造业增长减缓的影响，2015年将继续面临下行压力，但中国经济不会出现“硬着陆”。他并表示，中国政府将让市场发挥决定性作用。路透
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