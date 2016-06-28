达沃斯专访：中国互联网金融调整非坏事 行业发展亟待完善征信体系--宜信

作者 孙琦子/张舒

路透北京6月27日 - 中国网贷平台风险的集中爆发，让互联网金融成了今年市场重要的风险点，并引发了监管的加强和行业洗牌。在中国知名个人信用管理和财富管理平台--宜信公司CEO唐宁看来，这轮调整能让一些能力不足的企业自然挤出，也让一些违法的企业得以清除。

他在达沃斯论坛期间接受路透专访时表示，互联网金融开始了为期一年的专项整治，已经起到了效果。已有很多本想进入该行业的投资人选择放弃，也有很多原来在此行业中的企业选择退出。

“调整也好，冬天也好，其实对整个行业是好事，把害虫都冻死了。因为行业是很长线的，要让有德有才者为之。”他称，行业出现改变非常合理，本来互联网金融的门槛就比较高，风控、研发等都需要很大的投入，低成本运行是很困难的。

周一中国央行发布金融稳定报告称，2015年中国民间融资活动十分活跃，非法集资问题突出，存在风险向正规金融体系传导的可能性。部分民间融资组织通过互联网将产品分销到全国各地，以P2P网络借贷等互联网金融平台、财富管理公司名义变相从事信用中介业务，风险隐患不容忽视，部分平台如e租宝等已经出险。

而在唐宁看来，近期暴露的e租宝这样的网贷平台并不属于金融创新的范畴，而是利用这种技术来违法犯罪，应该由安全部门来处理。同时，整个市场需要全方位的风险意识，投资人在风险识别上也要承担一定的责任。

“当回报率非常之高的时候，怎么确定这是一个靠谱的投资呢? ”他称。

他并认为，一年整治之后，到底会有多少家互联网金融公司消失，其实是很大程度上还取决于技术变化，因为随着技术的创新，未来这个行业还有继续发展的可能。网贷一开始是个人对个人，现在机构投资人也开始感兴趣，行业一直在发展。

“就算我认为门槛很高，有些机构会认为可以用科技的方式解决这些问题。”唐宁称，“不过一年后几百家机构退出或消失，我认为是可能的。”

此前有消息人士透露，中国央行牵头制定的互联网金融风险专项整治工作方案近期有望出台，其中明确，P2P网络借贷平台不得设立资金池，不得发放贷款；股权众筹平台不得发布虚假标的，不得自筹，不得“明股实债”或变相乱集资。业内人士认为，互联网金融的野蛮生长期已过，监管的加强有利于行业健康、长期发展；未来行业的优胜劣汰将加速，市场份额将向龙头企业集中。

**亟待完善征信体系**

在唐宁看来，随着普惠金融的推进和金融科技水平的创新，对小微企业、工薪阶层和农户来讲，目前的资金可获得性和成本都是历史最好水平，但进一步降低企业融资成本，就需要降低平台的风控成本，而这亟待征信体系的完善。

目前，P2P平台上的资金成本普遍较高，在宜信旗下的P2P平台可以看到，很多项目的年投资回报率都在10%以上，唐宁表示，这些借款企业的资金成本高一个很重要的原因是国内没有公认的信用系统，获取企业的信用成本非常高。

“目前无法和央行征信系统直连，导致我们风控的成本非常高。”他称。

据他介绍，由于不能跟央行征信系统直连，需要客户去央行的征信中心拿到自己的征信报告，之后平台要对此报告做反欺诈的工作，这本身就增加了时间和工作量成本。更遗憾的是，一家公司花费了大量人力物力核实征信报告，最终生成的结果也无法反馈到征信体系中。

“我们花了成本，别的公司还没法用。我们也可能发生损失，客户不还款，，，这是多大的损失！”唐宁称。

他表示，在美国，若想获得信用评分680-710的公司，可以从征信局轻松找到，征信局会帮客户精确指导；而在中国根本没有这样的征信体系，也根本没有精确的公认的信用级别。因为根本无法获得企业的信用情况。机构在风险评估和定价时，只能将这部分风险让所有用户分摊，这无疑增加了各家企业的融资成本。

不过他也表示，随着征信体系的完善和行业的不断成熟，类似的成本将会降低。现在至少已经有了阳光化、透明的获取资金成本的方式，这与以前相比是很大的进步。

中国央行副行长张涛近日表示，要建立有序的处置和退出框架，允许金融机构有序破产；建立健全存款保险制度、征信体系建设等在内的配套制度设计，为金融产品技术的创新及市场充分竞争提供完整的制度环境。（完）