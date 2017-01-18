习近平在达沃斯论坛发表主旨演讲 充分展现中国领导力

1月17日，中国国家主席习近平在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上发表讲话。 REUTERS/Ruben Sprich

路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二在达沃斯世界经济论坛发表演讲时积极倡导自由贸易，其讲话凸显出在美国将目光转向内部之际，北京方面希望在全球事务中扮演更重要角色。

在政治领导人、商界领袖和银行业人士云集的世界经济论坛上，习近平还告诫其他国家不要只顾追求本国利益，这明显针对特朗普的“美国优先”政策。

特朗普周五将就任美国总统。他正在推动向中国发起更加激烈的贸易战。

习近平认为，搞保护主义，如同把自己关进黑屋子，看似躲过了风吹雨打，但也隔绝了阳光和空气。

习近平表示，打贸易战只会两败俱伤。美国副总统拜登亦在场聆听了习近平这场将近一小时的演说。

习近平表示，中国不会靠压低人民币汇率来增加贸易优势，并呼吁所有去年巴黎气候协定的签署国遵守该协议。

**填补真空**

在特朗普誓言将以美国利益为先之际，欧洲正日益疲于处理自身的问题，从英国脱欧到武装份子发动袭击事件，还有今年一连串的重要选举，反全球化的民粹主义者可能在这些选举中有所斩获。

这给中国带来填补真空的机会，而中国似乎也愿意这么做。

本周，超过六位中国政府高官出席达沃斯论坛年会，无论人数或级别都高于往年。许多分论坛都聚焦亚洲，其中一场会议的名称即为“亚洲扮演领导角色”。

世界经济论坛创始人兼主席施瓦布(Klaus Schwab)在欢迎习近平上台演说前表示，“在当今世界充满不确定性且复杂多变的情况下，全世界都在关注中国。”

针对习近平的演说，前瑞典首相比尔特(Carl Bildt)在推特表示：“全球经济的领导力呈现真空，习近平显然意在填补这个空缺。基本还算成功。”

政治风险顾问公司Eurasia Group总裁Ian Bremmer也在推特发文表示：“达沃斯对习近平演说的反应是：整体非常成功。远胜于之前所有中国官员的演讲。”

习近平在达沃斯发表演说的时机，恰逢特朗普与北京方面的紧张关系升温。特朗普上月与台湾领导人通电话引起中国政府的不快。

“今天，我认为中国如何成为世界的中流砥柱是个很大的问号，”普华永道全球主席Bob Moritz于达沃斯对路透表示。

“他们的思维会更加地区化或全球化？更重要的是，在协商方面也存在同样疑问。这是未来12个月我们必须观察的重点。”

**新常态**

中国做为全球最大出口国，极其仰赖自由贸易，新一波的保护主义以及普遍反全球化的浪潮，将令中国受到冲击。

习近平在讲话中提到全球化被不少人看作“潘多拉的盒子”，即在给社会某些领域带来好处的同时也会损及另一些领域。他引用了英国文学家狄更斯的名句：“这是最好的时代，也是最坏的时代”。

但他说，国际金融危机也不是经济全球化发展的必然产物，而是金融资本过度逐利，金融监管严重缺失的结果；中东难民潮问题也不是全球化造成的，其原因是战乱、冲突、地区动荡。

去年世界经济论坛会议期间，对中国经济硬着陆的担忧冲击全球市场。

这些疑虑如今已经缓解，但国际货币基金组织(IMF)周一警告中国经济目前仍面临一些风险，包括高度仰赖政府支出、国有银行放贷创纪录以及房地产市场过热等。

习近平试图打消外界疑虑，称中国经济已经进入由家庭消费带动的“新常态”。尽管全球经济走势低迷，但2016年中国经济增长率料为6.7%。

不过参加达沃斯论坛的一些经济学家仍持谨慎态度。

“中国仍是最大的风险之一，我认为，中国之所以没有高居风险列表首位的唯一原因，是美国已成为重大不确定因素，”哈佛大学经济学家罗戈夫(Kenneth Rogoff)称。(完)