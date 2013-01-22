应对气候变化需每年支出7,000亿美元--报告

路透奥斯陆1月21日（记者 Alister Doyle） - 世界经济论坛周一公布的研究表明，全世界每年应多支出7,000亿美元以减少化石燃料的使用。使用化石燃料所排放的温室气体导致洪水恶化、热浪侵袭和海平面上升。

政府和商业领袖本周将聚首瑞士达沃斯。各国对于应由谁来为降低温室气体排放买单存在分歧。

全球金融危机以后西方经济体陷入衰退，碳排放增长放缓，但是政府可以投入绿色科技的资金也变少。

Green Growth Action Alliance代表世界经济论坛进行了该研究，称推广其他形式的能源生产和提高建筑、工业与运输等行业的能效需要额外的支出。

假设现状一直维持到2020年，在每年预计支出约5万亿美元在基础设施的基础上，还需要额外支出7,000亿美元，其中部分资金将用于推广风能、太阳能和水电等清洁能源。

“改变全球经济模式以适应21世纪是我们面临的最大挑战，”前墨西哥总统、Green Growth Action Alliance主席卡尔德隆（Felipe Calderon）在报告中写道。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。