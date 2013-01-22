应对气候变化需每年支出7,000亿美元--报告

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透奥斯陆1月21日（记者 Alister Doyle） - 世界经济论坛周一公布的研究表明，全世界每年应多支出7,000亿美元以减少化石燃料的使用。使用化石燃料所排放的温室气体导致洪水恶化、热浪侵袭和海平面上升。
政府和商业领袖本周将聚首瑞士达沃斯。各国对于应由谁来为降低温室气体排放买单存在分歧。
全球金融危机以后西方经济体陷入衰退，碳排放增长放缓，但是政府可以投入绿色科技的资金也变少。
Green Growth Action Alliance代表世界经济论坛进行了该研究，称推广其他形式的能源生产和提高建筑、工业与运输等行业的能效需要额外的支出。
假设现状一直维持到2020年，在每年预计支出约5万亿美元在基础设施的基础上，还需要额外支出7,000亿美元，其中部分资金将用于推广风能、太阳能和水电等清洁能源。
“改变全球经济模式以适应21世纪是我们面临的最大挑战，”前墨西哥总统、Green Growth Action Alliance主席卡尔德隆（Felipe Calderon）在报告中写道。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。