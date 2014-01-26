达沃斯论坛：黑田东彦对日本经济增长与通胀前景感到乐观

路透达沃斯1月25日 -日本央行总裁黑田东彦周六表示，日本通胀率应能在两年内达到央行2%的目标水平。他还对增长前景表达了乐观看法。

“现在形势彻底发生了变化，我对于经济增长和达到2%的通胀率十分乐观，”黑田东彦在达沃斯参加世界经济论坛时表示。

“这些目标将可实现，但我们还没有到达终点，前路依然漫长。我们可能会面对国内外的各种上行与下行风险，必须多加小心。”(完)

(编译 徐文焰；审校 张明钧)

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