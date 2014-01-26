达沃斯论坛：黑田东彦对日本经济增长与通胀前景感到乐观

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透达沃斯1月25日 -日本央行总裁黑田东彦周六表示，日本通胀率应能在两年内达到央行2%的目标水平。他还对增长前景表达了乐观看法。
“现在形势彻底发生了变化，我对于经济增长和达到2%的通胀率十分乐观，”黑田东彦在达沃斯参加世界经济论坛时表示。
“这些目标将可实现，但我们还没有到达终点，前路依然漫长。我们可能会面对国内外的各种上行与下行风险，必须多加小心。”(完)
(编译 徐文焰；审校 张明钧)
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法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。