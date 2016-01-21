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中国财经 | 2016年 1月 21日 星期四 17:29 BJT

达沃斯论坛：中国将遵守人民币纳入SDR时做出的改革承诺--证监会副主席

路透北京1月21日 - 中国证监会副主席方星海周四在参加达沃斯世界经济论坛会议时表示，中国将遵守人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)时做出的改革承诺。

据路透所获得的视频，方星海重申，中国没有理由因为经济基本面而让人民币贬值。

在同一场论坛会上，IMF总裁拉加德则表达了她的疑虑，认为中国不会真的完全按照人民币纳入SDR篮子时附带的标准来进行改革。（完）

(编译 高琦 审校 王洋)

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