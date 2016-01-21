达沃斯论坛：中国将遵守人民币纳入SDR时做出的改革承诺--证监会副主席

据路透所获得的视频，方星海重申，中国没有理由因为经济基本面而让人民币贬值。

在同一场论坛会上，IMF总裁拉加德则表达了她的疑虑，认为中国不会真的完全按照人民币纳入SDR篮子时附带的标准来进行改革。（完）