达沃斯论坛：中国将遵守人民币纳入SDR时做出的改革承诺--证监会副主席

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月21日 - 中国证监会副主席方星海周四在参加达沃斯世界经济论坛会议时表示，中国将遵守人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)时做出的改革承诺。
据路透所获得的视频，方星海重申，中国没有理由因为经济基本面而让人民币贬值。
在同一场论坛会上，IMF总裁拉加德则表达了她的疑虑，认为中国不会真的完全按照人民币纳入SDR篮子时附带的标准来进行改革。（完）
(编译 高琦 审校 王洋)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)