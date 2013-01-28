中国呼吁美国放慢印钞速度

路透达沃斯1月25日 - 中投公司监事长金立群周五表示，如果美国还想维持全世界对美元的信心，就应该放慢通过印钞对本国经济进行刺激的速度。

在被问及是否担忧美元时，金立群对达沃斯世界经济论坛表示：“我有些担心。”

金立群指出，他很有信心奥巴马政府和美国国会最终会解决所谓财政悬崖问题的争执，“但是，印钞机当然必须放慢，人们才会对美元保持完全的信心。”

中国是美国国债的最大买家，动用海量的外汇储备主要购买美国证券作为长期投资。

金立群表示：“货币战争不会有赢家。但是对一国央行来说，正确使用资金很重要。”

法国财政部长Pierre Moscovici也在同一场合发言，表达了对其他国家央行采取量化宽松措施和其他刺激性行动导致欧元高估的担忧。

“显然，欧元汇率的水平很高，这会带来一些问题，”Moscovici说道。他认为，近期欧元上涨的部分原因是欧洲央行和欧元区各国政府开始克服欧元区债务危机带来的信心恢复。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。