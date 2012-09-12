《达沃斯论坛》戴相龙：中国具备加快资本项目可兑换条件（更新版）

(新增更多详情)

路透天津9月12日电---中国全国社会保障基金理事会理事长戴相龙周三称,中国现在已具备加快资本项目可兑换的条件.

他在达沃斯论坛上表示,中国需要在人民币国际化上有个突破,在资本项目可兑换上有突破,"此前因(97年和08年)金融危机而放缓,现在具备加快的条件."

至于何时可以实现资本项目可兑换的问题,戴相龙认为,"这不是高铁,定时开、定时发,...正常情况下三年五年没问题."他认为,到2015年有条件实现可兑换,但也要看具体条件,譬如经济发展情况等.

他建议可以加快境外合格机构投资者(QFII)审批,额度可以放到800多亿元人民币,最后可以发展到只审批资格、但额度不设限.

中国目前与实现资本账户开放还有较大距离.按照国际货币基金组织(IMF)定义,资本账户开放可以细分为7类11大项和40子项,目前中国不可兑换项目有四项,占比10%,主要是非居民参与国内货币市场、基金信托市场以及买卖衍生工具.

戴相龙认为,中国需要加快推进利率市场化,逐步缩小存贷款基准利率利差,促进商业银行增加更多的服务,而且对中小企业的利率浮动还可以再大一些.

"债券市场是个非常重要的突破口,"他说,虽然目前企业债和公司债审批分属不同监管机构,但可以先把债券发行条件统一起来,只有债市发展逐步完善才能促进利率市场化以及人民币国际化.

在中国,企业发行的债券分为短期融资券、中期票据、企业债和公司债,其中短期融资券和中期票据由中国人民银行主管审核,企业债由国家发展和改革委员会主管,而公司债则归中国证监会审核.(完)

--发稿 乔艳红/尹嫄婷;审校 杨淑祯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。