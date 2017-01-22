达沃斯论坛：财经领袖警告各国政策“逐底竞赛”及强势美元风险

路透瑞士达沃斯1月20日 - 在达沃斯世界经济论坛的最后一天，财经领袖表示，美元走强及各国在税制、减少管制及贸易政策出现“逐底竞赛(race to the bottom)”，将是全球经济前景改善的主要风险威胁。

当被问及有哪些可能导致2017年展望脱离正轨的“黑天鹅”时，国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德提到美国新任总统特朗普政策承诺的相关风险。

“如果我们所预期2016年情势为今年所带来的扰动，结果证明全是负面影响，而且最后变成各国在税制、贸易、金融监管上演逐底竞赛，那么在我看来，这将是一个会有破坏性影响的巨大‘黑天鹅’，”她称。

企业领袖及政策官员结束在达沃斯的四天讨论，对特朗普的经济刺激计划持正面看法。

但仍存在许多疑虑及不确定性。

贝莱德执行长Larry Fink表示，虽然刺激计划至少在特朗普上任的头100天应会支持美国市场，但计划的资金来源仍不明朗。

他也警告，随着美联储升息，美元走强的威胁升高，白宫与美联储的立场可能产生冲突。

他表示，美联储今年升息的动作可能大幅推升美元汇率。“我们现在都应该要认识到，我们将处于一个强势美元的世界。”

日本央行总裁黑田东彦表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。

但IMF总裁拉加德表示，美国新一届政府的保护主义政策可能对经济造成负面冲击，抵销掉刺激措施的正面效果。

“整体上，可能不会是利大于弊。”(完)