《全球经济分析》达沃斯与会者对宽松政策带来的过剩流动性感到忧虑

**新兴经济体受损**

美国联邦储备理事会(美联储,FED)、英国央行和日本央行等全球主要央行采取的宽松货币政策,令发展中国家的货币升值,这些国家的出口商因此受损.部分新兴国家政府或央行为因应这种状况,亦放松本国的货币政策.

费城联邦储备银行总裁普洛瑟本月警告称,通常在政府的压力下,很多国家的央行正采取控制本国货币币值的政策,这种现象很不健康.普洛瑟一直以来都批评美联储的宽松货币政策.

"我们不愿自己所处的世界发生货币战争.以邻为壑的政策...并不健康,"普洛瑟说.

瑞士、巴西和中国都已采取措施压低本国货币币值.

日本首相安倍晋三也在推行强有力的支出刺激措施和宽松货币政策组合,以努力将该国经济拉出通缩和2000年来的第四次衰退.这导致日圆大幅贬值.

日本政府本月公布了一项10.3万亿(兆)日圆(1,160亿美元)刺激方案,随后日本央行于周二宣布大胆的宽松举措.

但如果宽松的财政和货币政策如果是万灵药,那么日本经济起初就不会陷入病态.日本政府的预算赤字达到国内生产总值(GDP)的约10%,而且总体债务规模已经从1990年的不足GDP的68%,增加至目前的超过GDP的235%.

欧洲央行则在聚焦于向银行注入廉价流动性,支撑成员国公债市场,并将指标利率维持在0.75%.虽然该利率比其他主要央行的高,但远低于该地区的通胀率.

由于欧洲央行比其他主要央行更加保守,欧元币值最终可能比设想的要强劲,从而打压欧元区经济复苏.(完)