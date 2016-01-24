达沃斯论坛：德拉吉在一片质疑声中称欧洲央行仍有政策弹药

路透达沃斯1月22日 - 欧洲央行总裁德拉吉周五在达沃斯参加世界经济论坛时表示，该央行有多种工具可以用来推升欧元区通胀水平，而且央行有行动的决心和意愿。

周四欧洲央行暗示准备在3月的下次政策会议上进一步放宽货币政策，这让市场感到意外。

油价大跌、中国经济增长放缓、金融市场重挫已经让外界开始质疑欧洲经济的复苏力道以及欧洲央行推动通胀升向目标的能力。“我们拥有许多工具，尤其是管理委员会有决心、意愿和能力采取行动，使用这些工具，”德拉吉说。

对于德国央行前总裁、现任瑞银集团董事长韦伯提出的批评，欧洲央行执委科尔在之后的小组讨论会上为该央行的政策和沟通策略做了辩护。

科尔称，欧洲央行的量化宽松计划正在发挥效果，指出欧元区资本市场出现“大幅改善”，他指的是自启动该计划以来，企业平均融资成本下降80个基点。

韦伯回应道，“我们理解欧洲央行愿意采取的行动或许没有限制，但央行能做到和能实现的事情很明显是有限的。”

“问题是货币政策效果基本已经走到尽头，”韦伯称。

**进一步放宽政策**

欧洲央行总裁德拉吉周四表示，经济增长减速与通胀前景趋缓将迫使该央行在3月重新审视其政策立场。这是一个强烈信号，暗示央行可能在数月内出台更多宽松政策。

在达沃斯被问及年初以来金融市场大跌的问题时，他称这是“市场波动摇摆”，并称现在就说这已导致全球经济前景恶化有些为时尚早。

“市场对于风险确实高度敏感，但现在就说前景改变还太早。在我们看来，我们基本认为经济仍在温和复苏，但只是常规复苏。”

德拉吉对于欧美货币政策迥异的担忧不以为然，称这反映了两地经济处于复苏周期的不同阶段。

“货币政策不同太正常了，它们在一段时间内将继续处在不同的路径上。这将在利率差异中得以反映，但这是一个正常过程，”他说。

德拉吉称，欧元区经济复苏部分受廉价资金和油价下降推动，这增加了家庭的可支配收入，“即便不是略微扩张但也基本属于中性的”政府财政政策也起到刺激作用。(完)