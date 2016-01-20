焦点：各国领导人齐聚达沃斯 新兴经济体下滑寒气扑面

焦点：东芝核业务减记惊传恐达60亿美元 股价重挫15%
路透东京1月19日 - 日本东芝的财务危机周四进一步加剧，媒体曝出东芝的美国核电业务资产减记可能高达60亿美元，大于原先预期，打击东芝股价重挫15%。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 尽管过去18个月已有超过1万亿美元的投资逃离新兴市场，但资本大规模外流之势甚至还未走完一半的路。曾经生机勃勃的新兴经济体，似乎陷入了增长乏力与投资不振的缓慢失血式循环。
发展中经济体对于金融危机并不陌生，最近几十年发生的几次货币与债务灾难波及到所有的新兴市场。但是，今年齐聚瑞士达沃斯出席世界经济论坛的各国领导人，担心当前的困难局面可能更加难以克服。
最初是担心美国信贷紧缩与美元升值，随后中国经济持续放缓以及大宗商品“超级周期”告终，则是雪上加霜。市场越发感到不安，担心当前的低迷期结束后，恐怕不会出现急剧反弹，让那些在最糟糕时刻挺身而出的投资者难以得到回报。
“现在的全球背景以及新兴市场的主要影响因素与2001年截然不同，”工商银行标准银行的新兴市场主管David Spegel表示，他所指的是亚洲、俄罗斯与巴西当时从1990年代末的危机中复苏。
“那时，正是国际化的最佳时机，而新兴市场是最大的受益者。这次，我们完全不具备那些有利条件。”
2001年的主要催化剂当然是中国。中国加入世界贸易组织(WTO)开启了十年之久的出口和投资繁荣，从而推动该国经济规模从全球第六攀升至第二。
中国经济增长带动了发展中国家的经济体，从拉美大豆和铁矿石出口国，到加入其庞大工厂供应链的亚洲国家。但其经济放缓同样对这些国家造成沉重的打击。
瑞银称，新兴市场出口同比降幅为2008-09年金融危机以来最高。
WTO表示，全球贸易增长速度可能会连续第四年低于全球经济增长。而在此前的数十年间，贸易增长通常至少是经济增长的两倍。
一些人悲观地认为，中国效应可能是一去不复返了，其影响正在永久消退。
瑞银策略师Manik Narain称，“就贸易而言，我们有回到1980年代环境的风险，而非预期新兴市场重返2002-2007年黄金期的水平。”
**资本逃离**
“黄金期”的一个特点是，大量资本涌向发展中国家；据国际金融协会(IIF)数据，2001-2011年期间资本净流入总额接近3万亿美元。
IIF称，这种趋势正开始有所逆转，去年自1988年以来首次出现资本净流出，规模达5,400亿美元，预计2016年会流出更多。
摩根大通等其它机构估算，2014年中以来，近1万亿美元流出中国；仅去年该国央行储备就减少逾5,000亿美元。
据追踪基金的EPFR Global，去年新兴市场股票和债券基金赎回达到创纪录的600亿美元。
IIF常务董事Hung Tran称，新兴市场不仅要面对外部问题，还必须克服一个关键的内在问题：生产率下降。
Tran估计，许多发展中国家的生产率一年仅上升0.9%，为2007年以前的四分之一，与较富裕国家的0.4%增速也相差不多。生产率可以为未来经济增长提供线索。
“新兴国家的生产率优势是吸引资本和投资的关键，但如今已大为缩小，”Tran称。“现在处于投资回报的下降周期。”
**危机蠢蠢欲动**
这当中仍有一些亮点，比如印度和墨西哥。但围绕中国的忧虑升温，且巴西和俄罗斯连续两年衰退，许多人担心，各领域的投资回报还不太可能很快回升。
据摩根士丹利估算，五年来新兴市场股市表现都落后于发达市场，逾四年来企业获利也都呈现萎缩。
摩根士丹利称，这是MSCI明晟股指史上最长期下跌；先前新兴资产类别获利衰退最长期间则是1997年危机之后，持续时间为两年。
Standard Life Investments新兴市场债券主管Richard House指出，美元走强也让新兴货币债券的投资者感到不安。
“各行业的基金绩效均不佳...当地市场基金一段时间以来都属于资金流出的资产类别，那将影响到人们后续的心态。”House称。
决策者对大规模资本外流的忧虑显然心中有数。墨西哥央行总裁卡斯腾斯就建议，新兴经济体可能需采取协同的证券市场干预等激进措施，以应对资本严重外流；西方国家在2008年后也曾采取类似行动。
不过他表示，归根到底，惟有厉行经济改革，才是提高长期经济成长的唯一解决方案。(完)
(编译 张涛/王丽鑫/张荻/张若琪 审校 王颖/许娜/郑茵)
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