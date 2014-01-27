达沃斯论坛：贸易大国承诺实现环保产品的全球自由贸易

路透瑞士达沃斯1月24日 -全球贸易大国周五承诺实现环保产品的全球自由贸易，但没有给出达成协议的时间表。贸易大国称此协议将有助于对抗气候变化。

美国、欧盟、中国、日本和其他几个发达经济体发布联合声明，称只要世界贸易组织(WTO)中决定性的多数成员国参与其中，该协议就将生效。

该做法回避了WTO在贸易协议上要求全体一致的条款。这一倡议也符合WTO新任总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)的想法。他希望通过首先在最有前景的领域达成协议，从而打破长达10年的全球贸易谈判僵局。

WTO上个月在巴厘岛达成了首个贸易改革协议，可能为全球经济作出了数以千亿美元计的贡献。

WTO预计全球环保产品、技术和服务市场价值约为1.4万亿(兆)美元，产品内容包括太阳能面板、风力发电机和水资源循环利用厂。

美国贸易代表傅洛曼表示，该市场价值1万亿美元，称倡议签署国在全球贸易中占比86%。

“我们声明将努力实现环保产品的全球自由贸易，并承诺通力合作，与WTO其他成员国一同致力于贸易自由化，开始为推进这一共同目标的谈判做准备，”声明称。

“我们确信，WTO及其成员国能为保护地球作出的最具体和直接贡献，就在于在取消向环保和应对气候变化产品征收关税方面达成一致。”

不过声明未提及达成协议的日期。傅洛曼表示，“时间表将最终取决于谈判本身。”

他表示，这仅仅是流程的开始；各国政府现在必须在谈判启动前咨询利益相关方，包括美国国会。

一位WTO官员表示，Azevedo对该倡议表示大力支持。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰/张明钧)

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