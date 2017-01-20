达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力

路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。

哈蒙德在瑞士达沃斯世界经济论坛紧扣英国政府的立场，即希望与欧盟共同探索如何确保数十年来的紧密关系不会破裂--称只要有意愿，一切皆有可能。

但哈蒙德很想在达沃斯展示英国“对企业开放”的态度，称虽然英国政府并不想脱离经济主流，在税收方面引发逐底竞争，但这个决定权“并不完全在我们”。

“我们必须保持竞争力。最好的方式就是与欧盟达成全面贸易关系，欧盟是我们最近的邻居，”这位财政大臣对路透表示。

“但如果我们不能达成这样的协议，我们将必须找到其他方式维持自身竞争力，因为政府的第一要务就是保证人民的生活水准能得到维持。”

哈蒙德之后称这并不是威胁，但德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示，英国不应试图通过下调公司税税率来获得竞争优势，2015年二十国集团(G20)已一致同意不这么做。(完)