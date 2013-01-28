欧元区经济: 银行家及决策者称欧债危机尚未结束,战胜困难尚须时日

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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与会的中国人民银行副行长易纲表示,他此前已对贸易保护主义,以及美国、日本、英国和其他央行印钞的负面影响表示了最严重的关切.
"保护主义是个大问题,就资本流动方面来说,发达经济体的量化宽松政策引发金融市场的不确定性,"他在接受采访时对路透表示.
"流动性太多,全球流动性过剩.竞争性货币贬值当然是一方面.如果每个国家都推出量化宽松或者超级量化宽松政策,想把本币贬值,那么要对哪种货币贬值呢?"
一位不愿透露姓名的欧洲商业银行资深银行家称,金融市场认为欧元区分裂风险已消退的乐观情绪脱离实际.
"危机尚未结束,认为尾部风险已消退的看法是危险的,"这位银行家称.
"尾部风险"意指因罕见事件导致资产突然失去价值的可能性.
欧元区一些银行周五向欧洲央行提前偿还低息三年期贷款的规模大于预期,引发人们认为欧债危机最严峻阶段目前已结束,市场正在企稳的感觉.
这些银行1月28日当周料将再向欧洲央行偿还逾1,300亿欧元贷款,这是至少部分金融体系正在好转的迹象.(完)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。