路透专访: 欧盟执委雷恩称目前欧元汇率或许并未高估

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透瑞士达沃斯1月24日 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩周四表示,欧元汇率目前或许并未高估,但欧盟希望避免货币战爆发,否则可能影响欧元汇率,并阻碍欧洲经济复苏.
雷恩还表示,欧元区国家在想办法帮助爱尔兰和葡萄牙今年完全恢复金融市场准入,并结束国际救助计划.
雷恩在达沃斯世界经济论坛上接受Reuters Insider采访时,被问及他是否担心其他主要国家央行采取的举措会导致欧元汇率高估,他回答道,"我不确定目前欧元汇率是否过高,但可以肯定的是,我们不愿看到爆发货币战,货币竞争性贬值将对欧元产生负面影响."汇率高估将使欧洲摆脱衰退的速度放慢.
他说,拥有相对稳定的汇率很重要,本次危机期间欧元稳定就发挥了作用,而且,我们已经爆发金融危机和债务危机,不想再出现汇率危机.
雷恩指出,正在考虑几个帮助爱尔兰和葡萄牙重回市场融资的建议,其中包括可能延长欧元区救助基金发放的救助贷款期限,或者提供新的防范性信贷.
他表示尚未做出决定,欧盟执委会将在3月提出帮助这两个国家撤出欧盟-国际货币基金组织(IMF)救助的方案.他还补充道,预计欧元区各国部长将在2月中旬至4月中旬做出决定.(完) (编译 李爽; 审校 丁琦)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进