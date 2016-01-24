达沃斯论坛：与会者一筹莫展 对许多问题束手无策

路透瑞士达沃斯1月23日 - 德国总理默克尔今年缺席达沃斯世界经济论坛，但在会场上却能四处可闻她总说的那句乐观的口头禅：“这个我们可以做到”。

中国经济增长放缓？但是可控制的。金融市场重挫？只是暂时性的。欧洲难民危机？是个大挑战，但它最终将推动欧元区成员国更加团结。诸如此类的问答，达沃斯论坛的观众反复听到了许多遍。

这次论坛中“可以做到”的乐观情绪表象之下，却是在悄然滋生的担忧正在蔓延，担心每年齐聚达沃斯论坛的政治家、外交和央行官员，如今在他们无法控制的地缘政治和经济力量面前毫无办法。

在长长的担忧名单上，首当其冲的是欧洲问题，在难民危机的处理方式上，欧洲各国决策者仍存在严重分歧。欧洲现在还面临着从伊斯兰国极端主义、极右民粹主义者的崛起，到英国可能退出欧盟等许多其他威胁。

“欧洲从一开始就存在要命的危机，但我们已经克服了它们。可以前我们是一次对付一个危机。但现在我们是同时面对大概五个，从英国退欧到伊斯兰国，还有中间那些，”德国时代周报的发行人、编辑Josef Joffe说。

“以前我们有领导层统一带路。现在我们面临的是对领导层的各种高要求，能落实的事情就变少了，”他补充说。

**能力明显很有限**

在经济方面，决策者也有越来越强的无力感。

去年1月欧洲央行推出万众期待的刺激措施，或量化宽松(QE)。一年过去了，尽管总裁德拉吉坚称该央行仍有“许多可用的工具”，但达沃斯论坛上的共识是，欧洲央行已用尽了它的货币政策弹药，可政治家们没能好好利用欧洲央行为他们争取到的时间，在国内实施经济改革。欧元区经济增长现在依然乏力，通胀率接近零。

“我们理解欧洲央行愿意做的事情或许是没有限制的，但欧洲央行能够做到和将做到的事情明显很有限，”瑞银董事长、德国央行前总裁韦伯在德拉吉暗示还将出台更多宽松措施之后说道。

今年达沃斯论坛的中心主题是“第四次工业革命”--技术进步将带来更高的自动化程度，以深远方式改变全球经济。

但瑞银的一份报告认为这些技术进步的影响不太乐观，报告称它们(技术进步)可能会提高全球的不平等程度，报告作者并对政治家们是否能阻止这种趋势表示出怀疑态度。

**对中国看法乐观**

这次论坛也有积极的一面，与会者乐观地认为，中国经济正在软着陆，而不是硬着陆，尽管中国决策者正在设法应对经济增长率下降的情形。

有少数悲观人士认为，瑞信执行长Tidjane Thiam在周六会议上形容“今年初是金融市场有史以来最糟糕的开局”是又一场全球金融危机将来袭的征兆。

乐观人士则指出，12月在巴黎达成的气候协议显示出，当决策者足够用心时，他们仍能在全球层面有所作为。

但是在那项协议基础上再接再励似乎比任何时候都更难。花旗全球政治分析师Tina Fordham在她的2016年展望报告中称，地缘政治风险比之前几十年都更严重，并指出难民危机是“集所有问题为一体”的挑战。

“就连默克尔都没有能力搞定这一切，”Tina Fordham说。(完)