达沃斯论坛：2021年中国消费市场将达6.1万亿美元 增量相当于英国--BCG

人民币兑美元收涨创逾七个半月新高 汇率新均衡位置明显上移
路透北京/上海6月29日 - 人民币兑美元即期周四收盘大涨逾200点创逾七个半月新高，为连续第四日收涨，盘中则一度大涨270点至6.7722，为去年11月9日以来新高；中间价亦升至两周高点。本周四个交易日已经累积上涨1,400点。
路透大连6月28日 - 国际知名咨询公司波士顿咨询（BCG）与阿里巴巴(BABA.N)旗下阿里研究院的最新报告称，即使中国经济减速，中国消费市场仍将以年均10%的速度增长，预计至2021年市场规模将达6.1万亿美元，未来五年约1.8万亿美元的增量相当于2021年英国消费市场规模。
BCG和阿里研究院周三在大连达沃斯论坛上发布该份报告。报告指出，中国消费市场的强劲增长得益于三大驱动力：中产和富裕阶层消费者崛起、新世代年轻人的全新消费习惯以及线上线下全渠道的普及。
报告认为，随着经济结构不断优化升级，第三产业开始发力，城乡差距逐步缩小，居民收入提高，中国经济将从投资主导转向消费主导。根据测算，即使中国的实际国内生产总值（GDP）年增长率进一步放缓至5.5%，但中国依然是全球增速最快的消费品市场之一。
报告称，随着人们的消费需求、生活方式和行为态度的变化，在中国社会中将催生出越来越多新的细分消费客群，例如全民消费时代的社会变迁催生出了都市潮流男士和活跃的银发老年；单身潮流的兴起让“都市单身贵族”的新客群呈现出与其他消费者截然不同的独特需求；对体验和感受的注重和紧跟潮流风尚造就了“体验至上主义”和“渴望成为大师者”。
报告建议，消费品企业如果希望从中国消费市场扩张中获利，不仅需要认清消费趋势，还需深度了解客群变化。随着中国经济不断趋于成熟，消费者也日益多元化。相比面向大规模、同质化客群，企业更应了解新客群的特征及其偏好和要求。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京6月29日 - 中国财政部周四表示，实施收费目录清单管理是一项长期工作，下一步财政部将实施动态管理，在政策执行过程中收费基金项目和政策内容发生变化时，财政部和省级财政部门将及时更新收费目录清单。
路透6月29日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:13时，1港元=0.86846人民币)