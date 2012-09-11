《达沃斯论坛》中国经济“稳增长”弹药充足

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
* 经济增长仍在预定目标内,有望进一步趋稳
* 货币及财政政策空间充足,财政支出未超预算
* 稳增长需加强基建投资
作者 乔艳红/尹嫄婷
路透天津9月11日电---尽管中国8月宏观数据黯淡促使投行纷纷调降中国GDP增速预估,但国务院总理温家宝明确表示,中国经济增长仍在预定目标内,有望进一步趋稳,而且"稳增长"弹药充足.
他在天津举行的达沃斯论坛上称,中国货币和财政政策空间充足,有信心有能力实现今年确定的发展目标.而与会专家则对中国以基建投资"稳增长"的模式表示认可,称中国基建投资远远不够,而且投资可创造需求和就业,为未来增长奠定基础.
"中国经济发展形势是好的,经济增速仍然保持在年初预定的目标区间之内,并已呈现出缓中趋稳的态势,"温家宝指出,随着近期密集出台的经济措施落实到位,发挥作用,中国经济有望进一步趋稳.
国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民亦在论坛间隙对记者称,中国经济的增长现在在进行软着陆的阶段之中,整个发展是平稳的.
他指出,"稳增长是重中之重",但同时也不能忘记结构性改革.他认为,中国经济增速回落到8%左右也不是很坏的事情,因为全球经济都在放缓、外需很弱,而且国内也面临结构调整的因素.
天合光能(TSL.N)董事长兼首席执行官高纪凡也对路透记者表示,中国实体经济总体艰难,大部分行业仍然供过於求,需求不足不能简单靠4万亿拉动,需求复苏需要过程,因此企业还是应做好中期应对准备,大概需要两到三年时间.
中国政府年初设定的今年经济成长目标为7.5%.最新公布的数据显示,中国8月CPI(居民消费价格指数)和消费均保持平稳,但工业产出逊於预期且PPI(工业生产者出厂价格)跌幅进一步扩大,而且进口七个月来同比首次转为负增长,都表明三季度经济仍处於下行寻底阶段,可能促成稳增长政策继续加力.
而在中国8月数据出炉後,已经有多家投行宣布调降对中国经济成长率的预估.其中摩根大通将中国今年国内生产总值(GDP)增速估值从7.7%下调至7.6%,三、四季度增速料分别仅有7.4%和7.3%;中金亦将今年成长率预估从7.8%调降至7.6%.
**"稳增长"弹药充足**
温家宝强调,中国将保持政策连续性和稳定性,继续实施稳健的货币政策和积极财政政策.将利用财政政策空间较大的优势,充分发挥国内需求的巨大潜力,坚持把稳增长放在更加重要的位置.
"我们有信心、有条件、有能力克服前进道路上的困难,继续保持经济平稳较快发展,"他指出,全球经济下行的风险不容忽视,中国将利用国内需求充分的优势,激发民间投资活力,而中国无论货币还是财政政策都有充足空间.
温家宝指出,中国面临经济下行压力,相信依靠结构调整转变发展方式,能够支持经济.中国调低经济增速是为了更好地转方式、调结构.而今年采取的所有措施都未超出财政预算的硬约束,完全都在财政预算内进行.
他透露,到7月底财政收支相抵还有1万亿元余额,历年结余的还有1千多亿元稳定调节基金,"我们将适时地将它作为预调微调的措施,以推动经济稳定增长."
前中国央行货币政策委员会委员李稻葵认为,产业全面升级是中国经济增长的巨大潜力所在.中国仍是一个大国经济,潜力还远远没有发挥出来.未来10年如果改革能到位的话,很可能出现一个"前低後高"的发展态势.
"未来三到五年,也就是新一代领导人上台後的头三到五年,可能是未来中国经济20年来发展最最重要的时间段,"他称,如果新一届领导人能够下定决心,采取根本性改革,将为中国未来发展奠定基础,真正释放中国经济的增长潜力.
壳牌(RDSa.L)全球首席执行官Peter Voser则表示,对於在中国的发展极其感兴趣,在中国的投资对公司贡献挺大.公司对於中国的能源市场,政策和政府设立的目标都有强烈的信心.
今年以来,中国央行已两度下调法定存款准备金率,并两次降息,後者同时伴随着存贷款利率的市场化改革.央行稍早公布数据显示,8月社会融资规模环比回升,其中新增贷款自10个月低位大幅反弹,中长期贷款占比继续回升,企业发债净融资规模亦创出年内新高,表明资金对实体经济扶持力度正趋加强.
**稳增长需加强基建投资**
在欧债危机拖累中国出口继续疲软,以及国内投资需求不振的大背景下,中国经济寻底时间或将延长,并令稳增长压力进一步加大.对此,与会专家建议,应依赖财政支出来加强基础设施投资,从而通过创造更多收入与就业来支持经济增长.
世界银行原首席经济学家、北京大学教授林毅夫就指出,要摆脱世界经济危机,需依赖于基础设施的大规模投入,特别是发展中国家的投入,"基础设施投资回报不高,如果有全球整体计划,不仅有利发展中国家消除发展瓶颈,加强就业,为高增长奠定基础,还有利於发达国家增加出口和创造就业岗位."
中国国家主席胡锦涛上周六在亚太经合组织工商领导人峰会上称,在当前稳增长、促复苏的背景下,要加强基础设施建设、夯实经济发展基础,并要支持民营部门进入基础设施产业,消除政策壁垒和体制障碍.
李稻葵亦认为,未来还应大规模推出民生性基础设施建设,中国政府甚至应该通过多发行一些国债来直接进行投资.另外,在绿色产能方面亦应积极推动投资,从而通过新产能冲击落後污染产能的方式实现产业升级.
不过,中国在2008-2009年金融危机时期推出的四万亿刺激政策在有效拉动经济增长,帮助中国摆脱危机的同时,亦带来了产能过剩,及房地产投资泡沫等大量问题,至今仍未得到完全消化,因而政府需及时吸取教训,以避免再度出现类似的副作用.
针对近期中国政府集中批复了一系列新的投资项目,林毅夫即强调,资金来源要依赖财政支出而非信贷宽松,以避免计划可能带来的副作用.
继批复总投资规模逾7,000亿元的25个城轨规划和项目後,国家发改委上周再次公布批复13个公路建设项目、10个市政类项目和7个港口、航道项目.保守估计,这些两天内集中公布批复项目的总投资规模将超过1万亿元人民币.
"中国基础设施投资还远远不够,民生类投资哪怕是每一分钱都是有用的,都是值得的."李稻葵称.(完)
--审校 张喜良
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