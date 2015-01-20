达沃斯论坛预测靠谱吗？

(本文由路透中文网编译提供)

路透达沃斯1月19日（记者 Ben Hirschler） - 世界商界和政界精英本周将在瑞士达沃斯参加世界经济论坛年会，历史表明达沃斯专家们可能也会错误百出。

今年的世界经济论坛年会将于1月21-24日举行，将迎来超过1,500名商业领袖和40位国家首脑。他们将谈论油价和互联网的未来等重要话题。

今年的论坛年会恰逢剧变：巴黎发生恐怖袭击案后安全部队加强了警戒，欧洲央行考虑激进的公债买入计划，避险货币瑞郎汇率飙升。

阿尔卑斯山的空气让与会者表现得信心满满，但近几年论坛上预测的准确性好坏参半。

去年，日本央行总裁黑田东彦宣布日本的情况发生了“彻底变化”。但12个月过去了，日本经济又回归衰退。

去年没有人预料到克里米亚会并入俄罗斯、“伊斯兰国”的崛起以及油价跌至每桶50美元。

欧元区和银行业的双重危机也一直让政策制定者和专家们声誉受损。

2011年，时任法国财长的拉加德宣布欧元区已经“转危为安”，并让金融市场不要“做空欧洲”。欧元区那一年却相当糟糕，做空显然是明智之举。

2012年，被称为“末日博士”的经济学家鲁比尼预测希腊在一年内会脱离欧元区。这种情况并未发生，尽管希腊脱离欧元区的说法又被提上了日程。

最不幸的预测是2008年1月。尽管美国次贷危机已经上演，达沃斯论坛仍未能发现即将到来的崩盘，雷曼兄弟在八个月之后轰然倒下。

科威特投资局负责人Bader Al Sa'ad当时称，美国金融行业的便宜货“完全是个投资机会”，凸显出过度乐观的情绪。

微软 联合创始人盖茨2004年誓言两年内让垃圾邮件绝迹，世界30亿互联网用户到现在仍在等待。

**发现大趋势**

达沃斯论坛在发现一些大型趋势上表现不错，比如新兴市场的崛起以及页岩气引发的美国经济增长再平衡。达沃斯论坛还提到未来的全球矛盾，比如水资源和互联网安全。

将商界看做一个整体的时候，达沃斯论坛的预测会准确一些。

普华永道每年就企业执行长（CEO）的信心进行调查，如果说他们对2008年和2011年的看法不够准确，他们对2007、2009和过去三年的看法还算合理。（浏览图表请点选link.reuters.com/muv73w）

当然，对于2,500名参会者中的大多数人来说，参加论坛更重要的意义在于会面和交换意见，而非做出准确的预测。

“显然，有些事情没有料到，”10多年来一直参加达沃斯论坛的埃森哲执行总监Mark Spelman表示。“但它让我了解2015年可能出现的情况，在其他地方在这么短的时间内不可能获得同样数量或质量的互动。”

世界经济论坛的年度《全球风险》报告显示，对国际冲突的担忧是国际社会的主要顾虑，而对经济的担忧依然存在。（完）