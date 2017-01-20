达沃斯论坛：法国财长萨潘警告美国新政府 勿单方面放松银行业规管

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 法国财长萨潘警告即将上任的美国总统特朗普，不要采取单方面行动放松对美国金融行业的规管，强调了国际协调行动的重要性。
萨潘在达沃斯世界经济论坛期间接受路透采访时称，20国集团(G20)在全球金融危机过后达成的监管规定，对于预防未来的动荡至关重要，不能被单一成员国取消。
“每个政府显然能自由地制定财政、竞争力及企业政策，”萨潘称，“但涉及到金融监管问题，还需要国际协调行动。”
他并称，华盛顿采取单方行动“是不受欢迎的，而且从某一点来讲也是不可能的”。(完)
(编译 刘秀红；审校 白云)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。