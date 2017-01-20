版本:
中国
国际财经 | 2017年 1月 20日 星期五 18:44 BJT

达沃斯论坛：法国财长萨潘警告美国新政府 勿单方面放松银行业规管

路透瑞士达沃斯1月20日 - 法国财长萨潘警告即将上任的美国总统特朗普，不要采取单方面行动放松对美国金融行业的规管，强调了国际协调行动的重要性。

萨潘在达沃斯世界经济论坛期间接受路透采访时称，20国集团(G20)在全球金融危机过后达成的监管规定，对于预防未来的动荡至关重要，不能被单一成员国取消。

“每个政府显然能自由地制定财政、竞争力及企业政策，”萨潘称，“但涉及到金融监管问题，还需要国际协调行动。”

他并称，华盛顿采取单方行动“是不受欢迎的，而且从某一点来讲也是不可能的”。(完)

(编译 刘秀红；审校 白云)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐