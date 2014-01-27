商界精英称网上数据欺诈防不胜防

路透瑞士达沃斯1月24日（记者 Lisa Jucca/Alexander Smith） -参加达沃斯世界经济论坛的商界高管和银行家称，要抗击网上数据欺诈客几乎是不可能的，因为这些欺诈客入侵新技术的能力常常会抵消企业为保护新技术所付出的努力。

美国第三大零售商Target(TGT.N)近期发生数据大规模泄漏事件，这令企业高管进一步意识到增强安全标准的必要性，但由此产生的支出往往使人望而却步。

“阻止数据泄露几乎不可能。这是一场持续的对抗。你不能完全取得胜利。”IT企业Wipro(WIPR.NS)的执行长TKKurien对路透说，并称猎取有价值的信息是“现代盗版行为”。

“Clean Pipes等安全网络价格昂贵。你可以使用他们保护知识产权，但不能到处都用。”Kurien表示。

微软(MSFT.O)委托进行的一项国际调查显示，随着科技和超级连接的快速发展，人们将隐私列为最大担忧，安全则排名第二。调查结果周五在达沃斯公布。

在网上共享的个人信息越多，抗击网上欺诈的难度就越大。

“由于数据滥用、黑客行为和隐私被侵害，人们对互联网的信任在削弱。”苏黎世保险集团（Zurich InsuranceGroup ）ZURN.VX首席风险官Axel Lehmann指出。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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