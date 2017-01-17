达沃斯论坛：全球CEO对短期前景信心改善 但较长期前景笼罩政治阴云

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透达沃斯1月16日 - 全球企业执行长对经济及公司短期前景，比一年前更有信心，不过近期政治动荡的影响已成为他们心头最大的较长期隐忧。
在达沃斯世界经济论坛年会开幕前夕，普华永道(PwC)周一公布针对近1,400位企业执行长的调查显示，有29%的受访者预期2017年全球经济增长将加快脚步，去年时只有27%。
该调查并发现，有38%的人对未来一年营收加速增长非常有信心，去年同期仅为35%，此为六年低位。
普华永道全球主席Bob Moritz对路透表示，去年的展望尤其黯淡，因油价连两年下跌和中国经济增长放缓，而且美国下任总统是谁还不清楚。
虽然特朗普胜选是个巨大的反转，但一些公司老板认为特朗普将推出亲商政策，比如削减企业税和放松监管等，他们对于自身应对近期不确定性因素的能力感到更有信心。
“由于世界局势变得更加复杂，他们对其它事情的担忧有增无减。他们所关注的风险也更为长远。”Moritz说道，并称该调查仅反映未来12个月的情况，因此还不足以完全体现特朗普任职总统或英国退欧的全面影响。
国际货币基金组织(IMF)周一上调美国2017及2018年经济成长率预估，因预期美国下任总统特朗普将推出减税及支出计划，但IMF表示，几个重要新兴市场国家的增速减弱，将大致抵销美国经济的提振效应。
IMF公布最新全球经济展望报告，维持全球2017及2018年经济增速预估不变，分别为3.4%及3.6%，与10月预测相同，2016年成长率估计为3.1%，为2008-2009年金融危机来最低。
**英国退欧的不确定影响**
推动短期企业信心上升的另一个因素是，有迹象显示英国企业环境在退欧公投后仍保持韧性。
英镑兑美元下跌约19%，从而给英国国内产业带来扶助，因进口商品变得更昂贵，而出口则变得便宜。
英国制造业上月增速创两半年以来最快，增添了该国经济2016年将完美收官的证据。
即便分析师认为英国今年物价上涨将导致成本增加，进而对预算构成压力， 但普华永道称，41%的英国企业对近期的营收增长充满信心。
就增聘人手计划来看，普华永道称，英国企业家最具雄心壮志，尽管英退后欧盟公民是否有权在英国就业还存有疑问，仍有63%的英国企业未来12个月将增加雇员。
就全球来看，逾一半的执行长称预期今年会增加人手，该比例要高于上年。
除英国和美国外，包括巴西在内的等其他国家企业信心亦高于均值，摆脱去年极糟糕水准，而且印度企业的乐观信心全球最高。
尽管今年企业信心增加，但仍略低于2014和2015年，更是远远不及全球爆发金融危机前的水准。最大的区别是目前对政治的疑虑要远超经济面。
“就经济而言，多数客户并不是那么担心，甚至一些企业持乐观看法，”AT Kearney执行长Johan Aurik说道。“不过就地缘政治风险来说，大家都表示捉摸不透了。”(完)
(编译 戴素萍/高琦/孙茉莉; 审校 徐文焰/陈宗琦/李婷仪)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。