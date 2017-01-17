达沃斯论坛：全球CEO对短期前景信心改善 但较长期前景笼罩政治阴云

路透达沃斯1月16日 - 全球企业执行长对经济及公司短期前景，比一年前更有信心，不过近期政治动荡的影响已成为他们心头最大的较长期隐忧。

在达沃斯世界经济论坛年会开幕前夕，普华永道(PwC)周一公布针对近1,400位企业执行长的调查显示，有29%的受访者预期2017年全球经济增长将加快脚步，去年时只有27%。

该调查并发现，有38%的人对未来一年营收加速增长非常有信心，去年同期仅为35%，此为六年低位。

普华永道全球主席Bob Moritz对路透表示，去年的展望尤其黯淡，因油价连两年下跌和中国经济增长放缓，而且美国下任总统是谁还不清楚。

虽然特朗普胜选是个巨大的反转，但一些公司老板认为特朗普将推出亲商政策，比如削减企业税和放松监管等，他们对于自身应对近期不确定性因素的能力感到更有信心。

“由于世界局势变得更加复杂，他们对其它事情的担忧有增无减。他们所关注的风险也更为长远。”Moritz说道，并称该调查仅反映未来12个月的情况，因此还不足以完全体现特朗普任职总统或英国退欧的全面影响。

国际货币基金组织(IMF)周一上调美国2017及2018年经济成长率预估，因预期美国下任总统特朗普将推出减税及支出计划，但IMF表示，几个重要新兴市场国家的增速减弱，将大致抵销美国经济的提振效应。

IMF公布最新全球经济展望报告，维持全球2017及2018年经济增速预估不变，分别为3.4%及3.6%，与10月预测相同，2016年成长率估计为3.1%，为2008-2009年金融危机来最低。

**英国退欧的不确定影响**

推动短期企业信心上升的另一个因素是，有迹象显示英国企业环境在退欧公投后仍保持韧性。

英镑兑美元下跌约19%，从而给英国国内产业带来扶助，因进口商品变得更昂贵，而出口则变得便宜。

英国制造业上月增速创两半年以来最快，增添了该国经济2016年将完美收官的证据。

即便分析师认为英国今年物价上涨将导致成本增加，进而对预算构成压力， 但普华永道称，41%的英国企业对近期的营收增长充满信心。

就增聘人手计划来看，普华永道称，英国企业家最具雄心壮志，尽管英退后欧盟公民是否有权在英国就业还存有疑问，仍有63%的英国企业未来12个月将增加雇员。

就全球来看，逾一半的执行长称预期今年会增加人手，该比例要高于上年。

除英国和美国外，包括巴西在内的等其他国家企业信心亦高于均值，摆脱去年极糟糕水准，而且印度企业的乐观信心全球最高。

尽管今年企业信心增加，但仍略低于2014和2015年，更是远远不及全球爆发金融危机前的水准。最大的区别是目前对政治的疑虑要远超经济面。

“就经济而言，多数客户并不是那么担心，甚至一些企业持乐观看法，”AT Kearney执行长Johan Aurik说道。“不过就地缘政治风险来说，大家都表示捉摸不透了。”(完)