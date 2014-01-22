达沃斯论坛：如何帮助而不伤害脆弱的全球经济复苏？

2014达沃斯世界经济论坛年会开幕，图为会议中心门口张贴的标识，2014年1月21日摄于瑞士达沃斯。 REUTERS/Denis Balibouse

* 主要经济体的决策者将在瑞士度假胜地齐聚一堂

* 美联储进入未知水域

* 欧洲的通缩、日本的改革以及中国的泡沫均构成风险

路透瑞士达沃斯1月21日 -从表面上看，很多经济体的利率都处于纪录低点，市场流动性充足且经济成长加速，这些应该能够让全球经济在今年继续从金融危机中复苏。

美国联邦储备委员会(美联储)相信国内经济前景正日趋光明，已开始着手准备结束刺激计划，而经历了去年一系列市场动荡之后，投资者似乎也对这一转变心中有底了。

但美联储让政策回到危机前状态的努力，结局仍然难以预料，因为它要退出的是一场前所未有的印钞行动。

任何考虑欠妥的举动，都有可能威胁到全球经济的复苏。这只是美国、欧洲和亚洲决策者本周达沃斯年会上所面临的难题之一。

会议的主角包括美国财长杰克卢、日本首相安倍晋三、欧盟执委会主席巴罗索，以及英国央行总裁卡尼、欧洲央行总裁德拉吉和日本央行总裁黑田东彦。预计一位中国“高层领导人”也将参加会议。

整体来看，他们面临的风险是：美国经济成长慢于预期、欧元区通缩、日本缺乏结构性改革以及中国的不良贷款。无疑还有其它风险。

“美联储正试图使货币环境正常化以避免信贷泡沫，中国则在大力推进金融业改革以结束信贷泡沫，”德意志银行经济学家Michael Spencer说。“两者都有可能危及经济成长的可持续性。”

今年的风险平衡可能偏向美国和欧元区，尽管日本和中国面临的政策挑战似乎更大。

投资者已经消化了许多好消息，欧洲股市上周触及五年半高点。当前的风险在于，若经济成长弱于预期，有可能冲击市场并扰乱全球经济复苏。

“若经济最终比市场预期的要疲弱，就可能触发一波修正，”全球最大债券基金公司太平洋投资管理公司(PIMCO)的资深投资组合经理人Andrew Bosomworth说。“就股市来说，市场已经消化了一些相当亮丽的经济形势。”

**精灵和魔鬼**

美国和欧洲决策者面临的挑战是，在通胀并未如预期那样发展时来管理政策预期。

一些美联储官员担心，温和的物价涨幅意味着美国复苏并没有看起来的那么稳固。经济成长和就业创造应会导致通胀。

鉴于这种不确定性，美联储官员必须让迟疑不决的消费者相信，就算量化宽松时代结束，加息也是很久以后的事。

“美联储的下一个挑战不是缩减计划，而是利率和指引，”纽约SGH Macro Advisors的执行长Sassan Ghahramani说。

如果美联储未能使市场信服，市场利率则可能上升过快，从而阻碍美国及其他地区的经济复苏。若真的这样，投资就会流出新兴市场，因为美国资金回流国内以追求更高回报。

“这是量化宽松和廉价资金流入新兴市场的必然结局，”Ghahramani说，“既然量化宽松和廉价资金减少了，那钱又从何而来呢？首先肯定是流出那些(新兴)市场。”

如果低通胀在美国还是令人困惑的话，那么在欧洲物价可能要真的开始下滑了。

周四将在达沃斯论坛上发表演讲的国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德，在上周就表达了这种担忧。

“如果通胀是精灵的话，那么通缩就是必须果断打倒的魔鬼，”她说。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉则画出一个分界线，指通缩是物价持续不断下滑，而部分国家的国内物价则有必要作出调整，以使这些国家变得更有竞争力。

“风险在于，那些国家所需要的物价降低过程有演变成通缩的可能，”Bosomworth说。

德拉吉只是口头强调欧洲央行准备好采取行动，但并未表现出打算采取美联储式量化宽松来刺激经济。

与此同时，通缩风险在欧元区弥漫。

欧元区通胀率为0.8%。这远低于欧洲央行略低于2%的目标，希腊通胀率则为近负2%。

欧元区第三大经济体--意大利的通胀率仅为0.7%，如果罗马认真对待解决债务高耸这个问题，那么通胀和经济成长可能消逝，进而加大该国偿还债务的难度。

“我们不能只是单纯地看待通缩风险，”Bosomworth称，“这与债务的可持续性存在关联。”

**安倍经济学:该见到成果了**

日本决策层在对抗通缩方面已取得了一些效果。

他们的计划被称为“安倍经济学”，即综合运用财政支出、经济改革和货币刺激举措，把日本经济拉出长期低迷状态。

首相安倍的举措已见成效，2013年上半年日本经济增速超过七国集团(G7)其他国家。

不过，亚洲以外的一些决策者认为，这种做法是高风险策略，他们对其持怀疑态度，尤其是旨在提高日本经济长期增长潜力的改革进展缓慢。

路透上周调查的分析师普遍认为，日本企业今年不太可能大幅加薪，通胀仍将远低于当局2%的目标。

安倍还须履行长期改革承诺，以因应人口老龄化、人口下降和巨额公共债务。

话虽如此，调查显示，预计该国经济今年将继续复苏势头，因为计划中的消费税上调刺激企业和消费者赶紧支出。

此外与全球其他大多数国家不同的是，日本不会受到美国政策转变的影响，而且如果美国市场利率上升带动美元升值，那么日本出口商还会从中受益。

“日本利率市场根本不追随美国利率市场走势，因此美国利率上升不仅不会影响到日本，反而会因美元升值而受益，因此他们可以搭乘美国政策的顺风车，”Ghahramani说。

或许比日本政策组合更重要的是，中国能否在不引发严重后果的情况下清理经济中的过多信贷。中国经济2013年成长7.7%，不过最后三个月减速。

中国货币政策没有急剧收紧的迹象，但货币市场利率和债券收益率最近几个月上升表明，中国人民银行致力于消除经济中的过多债务。

“多年来一直有谣传称中国金融危机临近，”Berenberg分析师Robert Wood说。

“但中国能解决这些问题，”他说。中国政府似乎准备接受较低的GDP增速，只要经济成长可以持续，并且不会引发威胁政治局势的大规模失业。(完)

(编译 郑茵/侯向明/李爽 审校 张涛/艾茂林)

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