波音延迟交付787客机影响海航

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透达沃斯1月23日 - 中国第四大航空公司--海南航空(600221.SS)称，波音(BA.N)未能按时交付787梦幻客机订单导致该公司不得不延迟一些新航线的开通，包括北京至纽约的航线。
“坦白讲，客机订单多次延误让人有些失望。我们仍认为787是不错的客机，但是订单延迟交付对我们的计划已经产生了一些影响，”海南航空母公司海航集团董事长陈峰周三表示。
波音网站显示，海南航空订购了10架787客机，每架客机的价格为2.068亿美元。
美国联邦航空管理局暂时停飞787客机，因再次发生电池相关问题，引发迫降。
在陈峰的带领下，海航迅速扩张，并将香港航空等收入旗下。去年10月还收购了法国蓝鹰航空48%的股权。
陈峰在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛期间接受采访时称，海南航空准备加入一个航空联盟，但是未能成功，因为三大航空联盟--星空联盟、寰宇一家和天合联盟都已经拥有一家中国合作伙伴。
国航(601111.SS)是星空联盟成员，东航601115.SS和南航(600029.SS)都是天合联盟成员，香港国泰航空(0293.HK)是寰宇一家成员。
“我们将继续寻求与其他航空公司合作的机会，通过双边合作或航空联盟的形式实现，但是有困难，”陈峰说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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