波音延迟交付787客机影响海航

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译并提供)
路透达沃斯1月23日 - 中国第四大航空公司--海南航空 称，波音 未能按时交付787梦幻客机订单导致该公司不得不延迟一些新航线的开通，包括北京至纽约的航线。
“坦白讲，客机订单多次延误让人有些失望。我们仍认为787是不错的客机，但是订单延迟交付对我们的计划已经产生了一些影响，”海南航空母公司海航集团董事长陈峰周三表示。
波音网站显示，海南航空订购了10架787客机，每架客机的价格为2.068亿美元。
美国联邦航空管理局暂时停飞787客机，因再次发生电池相关问题，引发迫降。
在陈峰的带领下，海航迅速扩张，并将香港航空等收入旗下。去年10月还收购了法国蓝鹰航空48%的股权。
陈峰在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛期间接受采访时称，海南航空准备加入一个航空联盟，但是未能成功，因为三大航空联盟--星空联盟、寰宇一家和天合联盟都已经拥有一家中国合作伙伴。
国航 是星空联盟成员，东航 和南航 都是天合联盟成员，香港国泰航空 是寰宇一家成员。
“我们将继续寻求与其他航空公司合作的机会，通过双边合作或航空联盟的形式实现，但是有困难，”陈峰说道. (完)
(编译 李富强;审校 程芳)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。