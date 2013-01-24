波音延迟交付787客机影响海航

(本文由路透中文网编译并提供)

路透达沃斯1月23日 - 中国第四大航空公司--海南航空 称，波音 未能按时交付787梦幻客机订单导致该公司不得不延迟一些新航线的开通，包括北京至纽约的航线。

“坦白讲，客机订单多次延误让人有些失望。我们仍认为787是不错的客机，但是订单延迟交付对我们的计划已经产生了一些影响，”海南航空母公司海航集团董事长陈峰周三表示。

波音网站显示，海南航空订购了10架787客机，每架客机的价格为2.068亿美元。

美国联邦航空管理局暂时停飞787客机，因再次发生电池相关问题，引发迫降。

在陈峰的带领下，海航迅速扩张，并将香港航空等收入旗下。去年10月还收购了法国蓝鹰航空48%的股权。

陈峰在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛期间接受采访时称，海南航空准备加入一个航空联盟，但是未能成功，因为三大航空联盟--星空联盟、寰宇一家和天合联盟都已经拥有一家中国合作伙伴。

国航 是星空联盟成员，东航 和南航 都是天合联盟成员，香港国泰航空 是寰宇一家成员。

“我们将继续寻求与其他航空公司合作的机会，通过双边合作或航空联盟的形式实现，但是有困难，”陈峰说道. (完)