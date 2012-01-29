商界精英探讨社会责任 批评者似乎并不买账

路透瑞士达沃斯1月27日电（记者 Emma Thomasson）---在瑞士达沃斯论坛上，备受批评的商界精英主动放低身段，尽可能表现出共享和关爱精神。他们试图以此修复自己受损的社会形象，但是批评者仍对其半信半疑。

“各大公司的执行长较以往增加了一项更重要的工作，他们不仅要表现给股东看，还要博得国际社会的认可。”为企业高管和政治家提供服务的博雅公共关系公司(Burson-Marsteller)执行长Mark Penn表示。

“就我今天服务的顾客来看，他们每个人都明白企业必须承担社会责任……”

负债累累的各国政府眼下正在削减开支，并提高税收来平衡预算，参加全球经济论坛（WEF）的高级管理者则在探讨如何帮助解决最近的社会动荡。

“这代人将眼光放在比获取利润更高远的地方，这是很大的进步，”君悦酒店(Hyatt)女继承人西蒙斯（Liesel Pritzker Simmons）在达沃斯午间活动时表示。

摩根大通执行长迪蒙（Jamie Dimon）谈到该行不从欧元区撤资的决定时称，这项承诺“多半出於社会责任的考量，部分源於经济利益的权衡”。

公关公司Edelman本周发布的研究结果显示，受访者对公司执行长的信任度下降12个百分点至38%，为九年来下降幅度最大的一次，不过受访者对政府的信任度更低至29%。

Richard Edelman表示，“现在对企业的信任度高於政府机构，企业或率先走出信任危机，但是这种情况必须进一步改善，让公众相信企业既是尽责主力，又是赚取利润的机器。”

然而占领运动的抗议者对此并不认同。他们被拒绝进入达沃斯论坛现场。

“我认为这些人并非本质邪恶，但是这并非解决问题之道。我们应该增强人们的能力，而非使其依赖慈善活动，”活动人士莫里（Laurent Moeri）说道，“企业的社会责任就是吸引消费者，我对此难以苟同。”（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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