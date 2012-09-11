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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 11日 星期二 14:56 BJT

达沃斯论坛：朱民称欧洲危机仍未过去

国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民在达沃斯论坛表示，欧元非常安全，但欧洲危机还没有过去，欧洲还有很长的路要走。他指出，如果欧元区危机急转直下、演化为灾难的话，将对全球增长有严峻影响。

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