达沃斯论坛：IMF副总裁朱民称人民币波动的内涵是市场化趋势增强

路透北京1月23日 - 新华社周六援引IMF副总裁朱民称，中国市场波动只是全球市场波动的一部分，并非中国市场波动的外溢效应引起了全球的波动。人民币近期波动的内涵是因其被置于有管理的浮动机制，市场化趋势明显增强。

朱民在达沃斯论坛期间接受新华社采访称，全球股市等金融市场波动幅度大、频率高，将成为全球金融市场的新常态。外界有些人夸大了中国经济波动以及可能产生的全球潜在风险。

朱民说，目前人民币有三个重要尺度：人民币对美元、人民币自身的浮动比、人民币对由一篮子货币组成的CFETS指数。中国人民银行近来明确提出，人民币汇率形成机制将更多参考一篮子货币。这体现出中国央行的政策取向，希望增加市场透明度。沿着这个方向走，人民币市场机制将更加灵活。

“在当今资本大规模流动和大幅波动的情况下，浮动汇率是防御风险危机和波动的第一道战线。这次中国央行把人民币汇率从主要盯住美元转向更多参考一篮子货币的有管理浮动机制是非常重要的战略。”他说。

不过朱民同时表示，形成有管理的浮动汇率机制从来不是一件容易的事情，将是一个渐进、学习的过程。

他并称，现在越来越多人意识到外界没有充分理解中国经济转型。他建议，一方面，中国可以增加透明度，对外做更多的解释说明和宣传。另一方面，外界也需要更好理解中国在转型过程中面临的一系列问题，不能夸大某些市场波动。（完）