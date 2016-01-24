达沃斯论坛：IMF总裁拉加德称中国汇率政策需更加透明

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透瑞士达沃斯1月23日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周六表示，金融市场需要中国当局在如何管理人民币汇率，尤其是人民币与美元的关系方面提高透明度。
在达沃斯论坛一次小组讨论中，拉加德被问到她是否支持中国实施一段时期的资本管制时，她避免了直接回答但说道：“大规模使用外汇储备肯定不是个特别好的主意...但有部分外储已被动用。”
她说，市场需要“清晰了解和确定把握”人民币汇率参考一篮子货币的情况，“尤其是参考美元的情况，美元一直就是参考对象。”
“那才是该有的正确做法，”她补充说。
日本央行总裁黑田东彦表示，他的个人看法是，资本管制是中国协调维持国内宽松货币政策的必要性与稳定人民币汇率两者关系的恰当方式。(完)
(编译 白云; 审校 李爽)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)