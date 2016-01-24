达沃斯论坛：IMF总裁拉加德称中国汇率政策需更加透明

路透瑞士达沃斯1月23日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周六表示，金融市场需要中国当局在如何管理人民币汇率，尤其是人民币与美元的关系方面提高透明度。

在达沃斯论坛一次小组讨论中，拉加德被问到她是否支持中国实施一段时期的资本管制时，她避免了直接回答但说道：“大规模使用外汇储备肯定不是个特别好的主意...但有部分外储已被动用。”

她说，市场需要“清晰了解和确定把握”人民币汇率参考一篮子货币的情况，“尤其是参考美元的情况，美元一直就是参考对象。”

“那才是该有的正确做法，”她补充说。

日本央行总裁黑田东彦表示，他的个人看法是，资本管制是中国协调维持国内宽松货币政策的必要性与稳定人民币汇率两者关系的恰当方式。(完)