《达沃斯论坛》朱民称欧洲危机尚未过去 稳增长是中国重中之重

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
* 欧元非常安全,但欧洲危机还没有过去
* 全球面临新兴经济体可能出现"硬着陆"以及食品价格上涨等风险
* 欧元危机若恶化对中国负面影响很大
* 稳增长是中国的重中之重,但也不能忘记结构性改革
路透天津9月11日电---国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民周二表示,如果欧元区危机急转直下,演化为灾难的话,将对全球增长有严峻影响,对中国的负面影响也很大.中国经济还在"软着陆"过程中,整体发展平稳,稳增长是中国的重中之重.
他在天津举行的达沃斯论坛上称,虽然欧元非常安全,但欧洲危机还没有过去,欧洲还有很长的路要走,欧洲危机是目前面临的最大风险,但并非唯一风险;全球面临新兴经济体可能出现"硬着陆"以及食品价格上涨等风险.
"对欧洲有信心,对欧元要有信心."朱民称,"稳增长是中国的重中之重,但也不能忘记结构性改革."
他指出,对中国而言经济逐渐放缓并不一定是坏事,因为全球经济都在放缓,外需很弱,而且中国也面临国内结构调整的因素.
"如果落到8%左右,不是一个很坏的事情.但是要防止经济进一步下滑,稳住经济增长也很重要....最近政府出台政策维持经济增速,还是很重要很好的."他称,中国经济的增长正在进行软着落的阶段之中,整个发展是平稳的.
中国国家发改委於上周短短两天即批复逾万亿投资项目,明确以基建投资为"稳增长"方向.中国刚公布的8月新增人民币贷款超预期,也昭示了"稳增长"政策步伐加快後已小幅发力.
不过中国公布的8月份经济数据总体不佳,8月CPI同比增幅反弹至2%,显示物价反弹时间提前,而工业增加值同比增幅降至8.9%,为39个月的低点;出口增速仍疲弱,进口意外负增长,预示着经济增速见底时间推後,中国经济寻底仍在继续,诸多投行亦因此调降了中国三四季度及全年的GDP增幅.
其中投资银行摩根大通在表示,鉴於中国经济面临的短期挑战,下半年经济增长持续疲软,将三季度国内生产总值(GDP)同比增速预估自7.6%调降至7.4%.
**全球面临四大风险**
朱民分析指出,全球面临四大风险,包括欧洲危机、美国财政问题、新兴经济体的"硬着陆"以及食品价格上涨等风险.
他指出,美国的财政赤字已经占到GDP的4.3%,如果大选後不解决的话,美国经济就会陷入衰退,这给全球经济带来巨大的不确定性,而新兴经济体的"硬着陆"风险,如中国经济增速预计今年会进一步下降到8%,以及因美国乾旱天气等导致食品价格的上升等.
"最糟糕的情况是,如果欧洲危机继续恶化,欧元区GDP增长会下滑6%、美国下滑2%、中国下滑1.5%,日本经济也会大幅度下挫,这是个尾部风险....但是欧洲已经朝着正确的方向走,这将防止尾部风险变成现实."朱民称.(完)
--发稿 乔艳红/尹嫄婷; 撰写 沈燕; 审校 张喜良/林高丽
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--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
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