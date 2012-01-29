业内认为西方禁运伊朗石油 中俄将成最大赢家

2006年7月7日在纽约商品交易所拍到的原油期货交易场景。 REUTERS/Mike Segar

路透瑞士达沃斯1月27日电（记者 Dmitry Zhdannikov）---由於欧盟准备禁止进口伊朗石油，美国也将对伊朗银行加紧制裁，石油业高管和决策者称，中国和俄罗斯将成为最大受益者，西方石油企业和消费者或损失惨重。

他们给出的理由是：西方实施禁运令後，伊朗届时依然会维持目前每日260万桶的石油出口量，约相当於全球石油供应的3%，但几乎全部将输往中国。而由於中国成为伊朗石油仅存的大买家，因此有望获得更低议价。

欧盟将从7月起禁止进口伊朗石油。美国计划制裁伊朗央行，伊朗船运公司也可能受牵连。总部位於欧洲的石油公司，例如法国道达尔(TOTF.PA)、皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)，均已停购或计划停购伊朗石油。

日本和韩国表示，他们将遵从美国对伊朗核项目的制裁，削减伊朗石油进口量。

因此，将有更多买家竞逐其他渠道的原油。沙特阿拉伯自然备受关注。沙特是全球最大石油出口国，也是唯一能迅速提高石油产量的国家，将帮助西方避免油价大涨，避免因油价大涨重创西方经济。

国际货币基金组织（IMF）本周称，如果伊朗报复性停止出口石油，全球原油价格将上涨20%-30%。参加达沃斯论坛的石油业高管称，能源市场能够承受伊朗每日260万桶原油出口量减少一半。这大体相当於去年利比亚内战期间减少的石油供应量。高管们表示，他们相信沙特能弥补伊朗禁运带来的缺口。

沙特一名高层消息人士告诉路透：“我们认为石油渠道有可替代性。伊朗石油仍将找到进入市场的渠道，出口亚洲、中国，而且很可能价格更低。”

“但如果我们失去一半的伊朗石油，我们还有闲置产能，我们有能力弥补供应缺口，就像利比亚内战时一样。”

俄罗斯也将从西方制裁伊朗中获益。尽管欧洲有担忧声音，认为不能对俄罗斯油气供应依赖过大，但作为全球最大产油国，俄罗斯将有望提高其石油在欧洲的市场份额。俄罗斯和乌克兰间的付款纠纷，过去影响到过境天然气输往欧洲。

目前，中国没有增加伊朗石油进口量，但业内及外交人士认为，世界第二大原油消费国--中国将很难拒绝低价购买伊朗待售石油。

美国主管经济、能源和农业事务的副国务卿霍马茨（Robert Hormats）表示：“你无法预测他们（伊朗）的下步举措及其油价的打折力度。但可以肯定的是，伊朗经济将遭受更多冲击。”他还指出，伊朗问题若取得“建设性成果”也关乎中国利益。

“伊朗继续开展非和平的核项目，对谁都没有好处。”霍马茨说，为将制裁影响最大化，美国将“选择性地”、“负责任地”制定豁免名单。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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