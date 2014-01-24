达沃斯论坛：鲁哈尼称伊朗期望全面核协议及商业投资

路透瑞士达沃斯1月23日（记者Paul Taylor） -伊朗总统鲁哈尼周四称，伊朗决心与国际社会达成全面的核协议，以利于伊朗重建遭受重创的经济。鲁哈尼还请西方企业抓住现在的大好时机。

在达沃斯世界经济论坛的演讲中，鲁哈尼表示伊朗正在与美国磋商，商讨伊朗“建设性参与”国际事务的相关事宜，伊朗希望美国用实际行动来履行其承诺。

伊朗被排除在叙利亚和谈之外一天后，鲁哈尼对叙利亚总统阿萨德的支持态度未见松动。他表示，结束叙利亚某些邻国对“恐怖主义”的支持是结束叙利亚内战的前提条件。

鲁哈尼竞选伊朗总统时承诺改善伊朗与外界的关系，去年9月他在联合国频频亮相。此次达沃斯之行是鲁哈尼发起的第二轮魅力攻势，旨在结束伊朗遭受的经济制裁。

本周，伊朗与美俄中英法德达成的临时核协议开始生效。伊朗须依照协议中止其浓缩铀生产及核活动，以换取经济制裁的部分解除。

鲁哈尼强调了他达成最终协议的承诺。“伊朗强烈希望与六国达成协议，”他对参加达沃斯论坛的商界和政界领袖说道。“我认为达成协议的过程中并无严重障碍，伊朗对此的意愿十分强烈。”

与会者称，在与能源企业领袖的闭门会议中，鲁哈尼承诺在今年9月前完成一项新的、具有吸引力的石油投资模式，从而吸引那些被经济制裁阻挡在外的西方企业重回伊朗。

鲁哈尼表示，鉴于临时核协议开始生效，伊朗与欧洲国家的关系也开始正常化。鲁哈尼在会议间隙与欧盟委员会主席巴罗佐（JoseManuel Barroso）进行了会面。

“伊朗应当利用这一机会下定决心长期且全面地解决核问题，”巴罗佐在一份声明中称。“这将开启进一步改善关系及更广泛合作的潜在机会。”

一名与会者称，在与美国、欧洲及阿拉伯国家商业领袖的会面中，鲁哈尼表示伊朗正在寻求吸引投资，尤其是在汽车制造、石油天然气、石油化工、公路和铁路基础建设以及矿业等领域的投资。

然而，西方国家对伊朗的大部分制裁措施--包括阻止伊朗接入国际金融体系--仍然有效，美国告诫西方企业不应认为伊朗“对商业开放”。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。