伊朗总统鲁哈尼欲在达沃斯进一步打开局面

路透巴黎1月17日（记者Paul Taylor） -伊朗总统鲁哈尼下周将前往瑞士达沃斯出席世界经济论坛年会。国际社会针对伊朗的经济制裁日前有所松动，但该国的贸易繁荣还有赖于核问题的长期有效解决。

鲁哈尼面临着诸多障碍，譬如：美国对伊朗进入国际金融体系采取抑制手段；伊朗核问题虽然首次达成了有效期六个月的初步协议，其未来前景尚不明确；伊朗国内的既得利益者对西方投资仍持怀疑态度，等等。

“如果伊朗很快晋级最具吸引力市场榜单，那我会非常吃惊，虽然伊朗在短期到中期内对某些制成品公司可能有一定的吸引力。”一位与全球多家顶级公司有过合作的西方咨询师说。“伊朗向正确方向迈进的讯号是受欢迎的，但我认为大多数商家还将持谨慎的观望态度。”

鲁哈尼继去年九月在联合国展开魅力攻势之后，又开启了伊朗返回国际舞台的第二幕。周四，他宣布将前往瑞士达沃斯出席世界经济论坛年会。该年会吸引了世界各国政治和商业领导人出席。

周四，美国白宫公布了伊朗与六国达成的核问题协议概要。按照协议，伊朗同意在今年1月20日之前停止生产纯度20%的浓缩铀。

作为回报，部分针对伊朗的经济制裁将从周一起暂缓实行。

短期内，临时协议带来的商机仅限于食品、生活消费商品、药品、汽车和石油化工产品领域。伊朗可在六个月时间内动用42亿美元的解冻资金，不过要解冻大部分制裁仍取决于长期协议的达成。

伊朗拥有7,600万人口，是世界上最大的石油和天然气储备国之一，对于寻求长期商机的外国公司而言，这将是一个颇具吸引力的巨大潜在市场。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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