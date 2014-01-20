伊朗总统鲁哈尼欲在达沃斯世界经济论坛年会进一步打开局面

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎1月17日（记者Paul Taylor） - 伊朗总统鲁哈尼下周将前往瑞士达沃斯出席世界经济论坛年会。国际社会针对伊朗的经济制裁日前有所松动，但该国的贸易繁荣还有赖于核问题的长期有效解决。
鲁哈尼面临着诸多障碍，譬如：美国对伊朗进入国际金融体系采取抑制手段；伊朗核问题虽然首次达成了有效期六个月的初步协议，其未来前景尚不明确；伊朗国内的既得利益者对西方投资仍持怀疑态度，等等。
“如果伊朗很快晋级最具吸引力市场榜单，那我会非常吃惊，虽然伊朗在短期到中期内对某些制成品公司可能有一定的吸引力。”一位与全球多家顶级公司有过合作的西方咨询师说。“伊朗向正确方向迈进的讯号是受欢迎的，但我认为大多数商家还将持谨慎的观望态度。”
鲁哈尼继去年九月在联合国展开魅力攻势之后，又开启了伊朗返回国际舞台的第二幕。周四，他宣布将前往瑞士达沃斯出席世界经济论坛年会。该年会吸引了世界各国政治和商业领导人出席。
周四，美国白宫公布了伊朗与六国达成的核问题协议概要。按照协议，伊朗同意在今年1月20日之前停止生产纯度20%的浓缩铀。
作为回报，部分针对伊朗的经济制裁将从周一起暂缓实行。
短期内，临时协议带来的商机仅限于食品、生活消费商品、药品、汽车和石油化工产品领域。伊朗可在六个月时间内动用42亿美元的解冻资金，不过要解冻大部分制裁仍取决于长期协议的达成。
伊朗拥有7,600万人口，是世界上最大的石油和天然气储备国之一，对于寻求长期商机的外国公司而言，这将是一个颇具吸引力的巨大潜在市场。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%