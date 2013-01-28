《日本经济焦点》经济财政大臣为宽松政策辩护,日圆汇率政策受到质疑

标题新闻：加拿大3月Ivey采购经理人指数(PMI)经季调后为61.1，未经调整为67.6
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**打破通缩周期**
甘利明称,政府和央行已就非常举措达成一致,因日本需要打破长期的通缩和经济萎缩周期.
在同一次小组会议上,国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德虽没有直接提出批评,但敦促日本推出降低公共债务的中期计划.
"日本作出了非常重要的决定.我们对这些政策很感兴趣.我们希望他们能以减少债务的中期计划使其更完整,"拉加德称.
日本首相安倍晋三本月宣布新的以赤字提供资金的激励计划之前,日本债务与国内生产总值(GDP)之比已达到235%.日本央行称,把通胀目标提高一倍至2%,并将采取新的货币激励政策.
在此次会议上,加拿大央行总裁卡尼称日本政策没有违反七国集团(G7)反对单边干预汇市的政策共识.
不过欧洲央行一要求匿名的消息人士称,欧央行"不乐见"被视为迈向竞争性货币贬值的举措,下个月20国集团(G20)财长和央行总裁应解决这个问题.
"我猜这是届时G20需要解决的问题.这可能很危险,我们应避免(货币战),"消息人士称.
"现在还不是问题.不过若他们(日本)继续迈向这个方向,我们也看到美国和英国采取量化宽松政策,那么我们将是唯一没有这么做的."
"风险是这确实会对汇率有影响,我们将陷入险境,"ECB消息人士称.(完) (编译 张荻/王丽鑫; 审校 程琳)
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