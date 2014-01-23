达沃斯论坛：中日关系成焦点

中日间的紧张关系成为达沃斯世界经济论坛年会周三会场的焦点。日本首相安倍晋三呼吁亚洲保持军事克制，而一位中国高级学者则将安倍形容为麻烦制造者。安倍晋三在达沃斯的演讲中，为其参拜靖国神社的行为进行了辩护，并抨击了中国的军备建设。出席达沃斯论坛的战略专家们表示，中日间的紧张关系给2014年的全球局势带来了最大的冲突风险。路透