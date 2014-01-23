达沃斯论坛：中日关系成焦点

路透瑞士达沃斯1月22日（记者Steve Adler / Paul Taylor） -中日间的紧张关系成为达沃斯世界经济论坛年会周三会场的焦点。日本首相安倍晋三呼吁亚洲保持军事克制，而一位中国高级学者则将安倍形容为麻烦制造者。

安倍晋三在达沃斯的演讲中，为其参拜靖国神社的行为进行了辩护，并抨击了中国的军备建设。

出席达沃斯论坛的战略专家们表示，中日间的紧张关系给2014年的全球局势带来了最大的冲突风险，伊朗和沙特间的敌意也属于类似的风险级别。

安倍在演讲中称：“我们必须……抑制发生在亚洲的军备扩张，否则可能会无法遏制。”

“不能将经济发展的回报浪费在军事扩张上，”他说。“我们必须将其投资于创新和人力资本上，从而进一步促进地区繁荣。”

安倍同时呼吁通过“对话和法律，而不是通过武力和高压” 来解决争端。

安倍称靖国神社中不仅是供奉战犯及二战中的死难者，同样供奉着一战和1868年倒幕战争的死难者，同样包含对任何国家战争罹难者的纪念。

中国学者、复旦大学教授吴心伯对安倍的言论提出了尖锐的批评，他在达沃斯论坛的另一个会场上称安倍晋三为“麻烦制造者”。

吴心伯表示，中日当前的互信程度很低，关键原因是安倍参拜靖国神社的行为激怒了中国民众。

吴心伯和安倍晋三都呼吁中日两国建立危机沟通机制。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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