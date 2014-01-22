达沃斯论坛：韩国拟推出为期三年的经济创新方案

路透瑞士达沃斯1月21日 -韩国周二表示，将推出一个为期三年的计划，通过侧重创新和简化工商管理程序，提升韩国经济的吸引力。

韩国总统朴槿惠在达沃斯论坛开幕前夕表示，该方案的目标是使经济恢复平衡。目前韩国经济偏重于制造业和出口，而服务业相对不够发达。

“从今天开始，我们要推出为期三年的经济创新计划...打造一个基础强劲的经济体，”朴槿惠说。

她表示该方案通过减少和简化规定，使韩国对企业更具有吸引力。

朴槿惠称韩国期望与中国达成自由贸易协议，韩国将继续是一个开放的经济体。

“以往韩国每次打开大门时，都会有人表示担忧。但实际上开放提升了我们的竞争力，”她表示。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)

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