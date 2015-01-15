版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2015年 1月 15日 星期四 10:27 BJT

中国国务院总理李克强将在达沃斯论坛发表主旨演讲

世界经济论坛2015年年会将于1月21日-24日在瑞士达沃斯举行。世界经济论坛周三称，将有至少40名国家和政府领导人出席此次年会。中国国务院总理李克强将发表主旨演讲。将有2,500名来自政界、商界、央行、宗教界以及其他领域的人士参加此次年会，此次年会主题为“全球新局势”。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐