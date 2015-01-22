达沃斯论坛：李克强称中国经济2015年仍面临下行压力 但不会硬着陆

中美贸易逆差、过剩产能等问题可通过强化合作解决--中国副财长
路透北京5月7日 - 中国财政部副部长朱光耀周日称，中长期看，中美双边经济关系快速发展的过程当中遇到了一些问题，但这些问题是发展中的问题，例如如何应对贸易逆差、过剩产能等问题，通过强化合作是可以加以解决的。
路透瑞士达沃斯1月21日 - 中国总理李克强周三表示，中国经济增长放缓反映了世界经济形势，并承诺将继续推动促进增长的重大改革。
他在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会上称，中国经济受到楼市放缓、投资减弱和制造业增长减缓的影响，2015年将继续面临下行压力。
李克强表示，“2015年中国经济将面临下行压力”，并称中国经济不会出现“硬着陆”。
“中国经济已经进入新常态阶段，”他表示，“新形势增加了实施结构改革的必要性。中国（经济）调整反映了世界经济形势。”
李克强提及的改革涉及开放服务业、知识产权保护和加深中国资本市场。
他并称，中国政府将让市场“发挥决定性作用”。
李克强还表示，财政政策、税收、外汇和金融市场也将进行改革。(完)
(翻译 张荻； 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月7日 - 中国财政部副部长朱光耀周日称，中长期看，中美双边经济关系快速发展的过程当中遇到了一些问题，但这些问题是发展中的问题，例如如何应对贸易逆差、过剩产能等问题，通过强化合作是可以加以解决的。
路透北京5月7日 - 中国金融四十人论坛（CF40）和美国彼得森国际经济研究所（PIIE）联合报告认为，美国新政府在税收、基建投资等方面的政策调整，总体来说对中国经济影响可控；但美新政可能会带来美元上涨，并对人民币汇率带来一定贬值压力，不过贸易差额不是中美汇率政策立足点。
路透北京5月7日 - 中国央行周日公布，中国4月末外汇储备为30,295.33亿美元，环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。