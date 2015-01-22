达沃斯论坛：李克强称中国经济2015年仍面临下行压力 但不会硬着陆

中美贸易逆差、过剩产能等问题可通过强化合作解决--中国副财长

路透北京5月7日 - 中国财政部副部长朱光耀周日称，中长期看，中美双边经济关系快速发展的过程当中遇到了一些问题，但这些问题是发展中的问题，例如如何应对贸易逆差、过剩产能等问题，通过强化合作是可以加以解决的。