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中国财经 | 2015年 1月 22日 星期四 08:54 BJT

达沃斯论坛：李克强称中国经济2015年仍面临下行压力 但不会硬着陆

路透瑞士达沃斯1月21日 - 中国总理李克强周三表示，中国经济增长放缓反映了世界经济形势，并承诺将继续推动促进增长的重大改革。

他在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会上称，中国经济受到楼市放缓、投资减弱和制造业增长减缓的影响，2015年将继续面临下行压力。

李克强表示，“2015年中国经济将面临下行压力”，并称中国经济不会出现“硬着陆”。

“中国经济已经进入新常态阶段，”他表示，“新形势增加了实施结构改革的必要性。中国（经济）调整反映了世界经济形势。”

李克强提及的改革涉及开放服务业、知识产权保护和加深中国资本市场。

他并称，中国政府将让市场“发挥决定性作用”。

李克强还表示，财政政策、税收、外汇和金融市场也将进行改革。(完)

(翻译 张荻； 审校 张涛)

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