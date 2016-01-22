达沃斯论坛：中国国家副主席李源潮称无意让人民币贬值--彭博

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透新加坡1月22日 - 中国国家副主席李源潮周四对彭博表示，中国政府无意让人民币贬值。
李源潮在达沃斯世界经济论坛年会间隙接受彭博采访时表示，汇市波动是市场力量作用的结果，中国政府没有让人民币贬值的意图和政策。
他还把人民币汇率大幅波动归咎于美国联邦储备委员会(美联储/FED)去年12月进行危机以来的首次升息。
李源潮对彭博称，中国愿意继续干预股市；中国股市“还不成熟”，政府将加强监管以避免大幅波动。(完)
(编译 王兴亚；审校 张涛)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。