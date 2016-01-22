版本:
中国
中国财经 | 2016年 1月 22日 星期五 10:22 BJT

达沃斯论坛：中国国家副主席李源潮称无意让人民币贬值--彭博

路透新加坡1月22日 - 中国国家副主席李源潮周四对彭博表示，中国政府无意让人民币贬值。

李源潮在达沃斯世界经济论坛年会间隙接受彭博采访时表示，汇市波动是市场力量作用的结果，中国政府没有让人民币贬值的意图和政策。

他还把人民币汇率大幅波动归咎于美国联邦储备委员会(美联储/FED)去年12月进行危机以来的首次升息。

李源潮对彭博称，中国愿意继续干预股市；中国股市“还不成熟”，政府将加强监管以避免大幅波动。(完)

(编译 王兴亚；审校 张涛)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐