达沃斯与会者对宽松政策带来的过剩流动性感到忧虑

路透瑞士达沃斯1月22日 - 世界充斥着宽松举措带来的资金,参加达沃斯世界经济论坛的一些央行和商界人士开始对其后果感到忧虑,尽管目前为止还不必担心通胀问题.

由于发达国家政府财政受制于巨额债务和赤字问题,央行向系统中注入海量资金,试图重振经济、抗击通缩并扶助银行业.

美联储、英国央行、日本央行以及欧洲央行(一定程度上)都已经偏离了传统的应对通胀路线,而去考虑降低失业率、提高名义国内生产总值(GDP)以及确保主权债市场平稳运行等目标.

为实现这些目标,他们采取非常规举措,比如将利率控制在远低于通胀率水平,购买公债以及抵押担保证券,向银行提供接近零息的长期流动性等.

实际上,日本央行现在正积极创造更高的通胀率,因其物价停滞不前.

周二日本央行宣布了目前为止最为激进的举措来终结多年来的经济停滞,此前新任首相安倍晋三数周来一直在施加压力,推动进一步采取措施将经济拉出衰退.

日本央行在与政府的一份联合声明承诺,将无限量购买资产并将通胀目标增至2%.

正统的央行人士,尤其是在历史上遭受过恶性通胀之苦的德国,担心央行在丧失相对于政府的独立性,之后的局面可能难以收拾.

欧洲央行管委会头号鹰派人物--德国央行总裁魏德曼周一提出警告,称央行正在受到政府威吓,而这可能导致汇率战的爆发.魏德曼取消了出席达沃斯论坛的行程.

"已经可以看到一些令人警惕的违规行为,比如在匈牙利和日本.日本新政府严重干预央行事务,迫使其采取更积极的货币政策,并威胁终止央行独立性,"他在法兰克福发表讲话时说.

"结果是,不管有意还是无意,汇率都越来越被政治化了."

**通胀忧虑和资产泡沫**

在美国联邦储备委员会(美联储,FED),持不同意见的理奇蒙联储总裁拉克尔数月来一直告诫称,美联储的刺激措施有可能会在今年以后触发通胀飙升.

Management consultancy Bain & Co.的报告称,全世界资本泛滥最直接的后果就是"令投资决定陷入瘫痪、混乱和扭曲".

大规模资金流动导致一些地方产生危险的过剩资本,而其他地方的资本通道却被切断.与此同时,退休基金等大型机构投资者面临期望回报和市场回报间存在较大差异的问题.

"资本过剩将增加资产泡沫的频次、强度、规模和时间跨度,"其表示,并指出与大宗商品关联密切的经济体和企业面临巨大风险.

美联储12月启动第三轮资产购买行动,并承诺在在通胀预期受控的前提下,维持近零利率直到失业率降至6.5%.

美国12月失业率为7.8%,美联储主席贝南克上周已明白表示,他不急于收紧货币政策.他1月14日在密西根州指出,"过早升息将是美联储所能做出的最糟的事."

**贬值竞赛**

WEF在达沃斯会议之前对1,000名企业领袖及学者进行调查,结果发现他们仍然担心可能发生"系统性金融危机",主要是由于政府财政难以为继.

"主要国家央行为了阻止通缩而正在进行的庞大量化宽松,是否势必会导致出现破坏性的恶性通胀?"WEF在年度全球风险调查中提出这个疑问,并指出当前的特殊货币政策,有一些"基本上是实验性质."

周五在达沃斯的一场研讨会主题是"零成长,宽松银根--新常态?",这或许是反映出时代的现象.

超低利率及大举印钞,助长了货币竞相贬值.这提高了发达经济体资产定价失真的风险,以及新兴经济体采取资本管制及贸易保护主义的风险.

欧洲央行受限于自身规定及德国方面的反对意见,无法加入汇率竞贬行列,而面临欧元遭到高估、并扼杀欧洲经济复苏的风险.

即将卸任的欧元集团主席贾克这个提出警告,认为欧元汇率"高得危险".

自从欧洲央行总裁德拉吉去年7月承诺不计代价维护欧元后,欧元兑美元已升值10%,兑日圆升值超过20%.

英国央行总裁金恩上周承认,由于众多央行的宽松货币政策,目前存在资产价格泡沫化及投资人对风险估价错误的危险.

"我们有点担心的一件事是,极低利率已经维持了这么久,这些措施已经将风险溢价压低到一定水准,使得追逐收益的热潮似乎再度吹起,"金恩在英国下议院委员会听证会上指出.

他说,当经济以低于完全产能运行、银行系统吃紧而且央行官员难以找到确保经济复苏的工具时,就会发生这种情况.

**新兴经济体受损**

美国联邦储备委员会(美联储,FED)、英国央行和日本央行等全球主要央行采取的宽松货币政策,令发展中国家的货币升值,这些国家的出口商因此受损.部分新兴国家政府或央行为因应这种状况,亦放松本国的货币政策.

费城联邦储备银行总裁普洛瑟本月警告称,通常在政府的压力下,很多国家的央行正采取控制本国货币币值的政策,这种现象很不健康.普洛瑟一直以来都批评美联储的宽松货币政策.

"我们不愿自己所处的世界发生货币战争.以邻为壑的政策...并不健康,"普洛瑟说.

瑞士、巴西和中国都已采取措施压低本国货币币值.

日本首相安倍晋三也在推行强有力的支出刺激措施和宽松货币政策组合,以努力将该国经济拉出通缩和2000年来的第四次衰退.这导致日圆大幅贬值.

日本政府本月公布了一项10.3万亿(兆)日圆(1,160亿美元)刺激方案,随后日本央行于周二宣布大胆的宽松举措.

但如果宽松的财政和货币政策如果是万灵药,那么日本经济起初就不会陷入病态.日本政府的预算赤字达到国内生产总值(GDP)的约10%,而且总体债务规模已经从1990年的不足GDP的68%,增加至目前的超过GDP的235%.

欧洲央行则在聚焦于向银行注入廉价流动性,支撑成员国公债市场,并将指标利率维持在0.75%.虽然该利率比其他主要央行的高,但远低于该地区的通胀率.

由于欧洲央行比其他主要央行更加保守,欧元币值最终可能比设想的要强劲,从而打压欧元区经济复苏.(完)

(编译 石冠兰/艾茂林/蔡美珍/杜明霞; 审校 张狄/王洋)

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