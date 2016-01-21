达沃斯论坛：拜登呼吁企业高管关怀员工及股东

路透瑞士达沃斯1月20日 - 美国副总统拜登周三批评现代企业“目光短浅”，敦促参加达沃斯论坛的企业高管关怀员工和股东。

拜登对参加世界经济论坛年会的代表称，作为经济及民主中坚力量的中产阶层，如今面临来自技术变革的空前威胁。

“我在这里要呼吁的很简单：履行你们对员工以及股东的义务。”一些企业通过回购股份向投资者返还大量资金，而不是着眼未来进行投资，拜登对这种趋势提出批评。

当前全球股市动荡，且地缘政治风险上升，全球政界及商界领袖本周聚集达沃斯，探讨商业及更广泛的全球形势。

许多专家担心，下一波创新浪潮将毁掉数以百万计的就业岗位，掏空制造业及服务业的中等收入工作职位，尽管与此同时也会有新的高技能计算领域岗位应运而生。

拜登称，这种趋势对所有社会成员构成重大威胁。

“当中产阶层过得不错时，富人会过得非常好，而穷人也能够改善境遇。”他说道。（完）