达沃斯论坛：拜登呼吁企业高管关怀员工及股东

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 美国副总统拜登周三批评现代企业“目光短浅”，敦促参加达沃斯论坛的企业高管关怀员工和股东。
拜登对参加世界经济论坛年会的代表称，作为经济及民主中坚力量的中产阶层，如今面临来自技术变革的空前威胁。
“我在这里要呼吁的很简单：履行你们对员工以及股东的义务。”一些企业通过回购股份向投资者返还大量资金，而不是着眼未来进行投资，拜登对这种趋势提出批评。
当前全球股市动荡，且地缘政治风险上升，全球政界及商界领袖本周聚集达沃斯，探讨商业及更广泛的全球形势。
许多专家担心，下一波创新浪潮将毁掉数以百万计的就业岗位，掏空制造业及服务业的中等收入工作职位，尽管与此同时也会有新的高技能计算领域岗位应运而生。
拜登称，这种趋势对所有社会成员构成重大威胁。
“当中产阶层过得不错时，富人会过得非常好，而穷人也能够改善境遇。”他说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。